Maxi installazioni floreali: la primavera "instagrammabile" dell'outlet romano

Valmontone Outlet dà il benvenuto alla primavera con delle suggestive installazioni. "Hello Spring" è l'iniziativa che per due settimane mette in primo piano il risveglio della natura e dei fiori.

Dal 21 marzo, per celebrare questo periodo, l'outlet offre ai suoi visitatori la possibilità di godersi giornate di shopping all’aria aperta tra maxi-installazioni dedicate proprio ai fiori e occasioni di shopping ancora più conveniente. Tra le vie del centro si potranno incontrare 3 strutture molto instagrammabili.

Le installazioni primaverili a Valmontone Outlet

I clienti incontreranno un rubinetto in 3D, alto 3 metri, dal quale fuoriesce una cascata di fiori; un'enorme lanterna, alta 6 metri e larga 3, allestita con verde e centinaia di fiori e al cui interno sono appese splendide gabbie allestite con farfalle. E per la gioia dei più piccoli, che da sempre amano i trenini, il flower express una struttura a forma di treno di quasi 13 metri, composta da una locomotiva e due vagoni, completamente rivestita di luci bianche e arricchita con verde e fiori.

Durante i primi giovedì di primavera (17, 24 e 31), inoltre, è previsto un ulteriore sconto del 30% ,sul prezzo outlet nei negozi aderenti.