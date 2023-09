Valerio Scanu si è sposato a Roma. Il 7 settembre, il cantante - ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è convolato a nozze, con il compagno Luigi Calcara, 32enne di Castelvetrano, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma.

Tante le storie sui social con cui gli amici e lo stesso Scanu hanno raccontato il giorno delle nozze, una data non casuale: il 7 settembre di 3 anni fa, infatti, è venuto a mancare il padre del cantante sardo, a causa del Covid.

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso il Campidoglio. Ad officiare la cerimonia è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. I testimoni sono stati i fratelli di entrambi e le migliori amiche. Alla cerimonia ha fatto seguito il banchetto di nozze presso la Collinetta Eventi, location per eventi in via di Vermicino. Tra gli ospiti presenti anche diversi vip.