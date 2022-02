Da Cogne a Marco Vannini: vent'anni di processi mediatici nel libro del giudice romano

A vent’anni dalla morte del piccolo Samuele, a Cogne, e dal primo vero processo mediatico italiano, è un magistrato romano ad analizzare come sia cambiato il racconto della giustizia sui media. Valerio de Gioia, giudice della quarta sezione penale del Tribunale di Roma, ha firmato con la una giornalista Adriana Pannitteri “In nome del popolo televisivo”, un volume che, partendo dal titolo provocatorio, affronta alcuni tra i casi di cronaca e dei processi più famosi degli ultimi vent’anni attraverso la lente delle telecamere tv.

Non è un caso che il libro, edito da Vallecchi, abbia debuttato nei giorni in cui ricorre l’anniversario della morte del piccolo Samuele Lorenzi: era il 30 gennaio del 2002 quando in una villetta di Montroz, frazione di Cogne, in Valle d'Aosta, veniva trovato il corpo senza vita di un bimbo di tre anni. Del delitto venne accusata (e poi condannata) la madre, Annamaria Franzoni, che prima ancora di presentarsi in tribunale arrivò in tv. Prima in lacrime a raccontarsi a Studio Aperto, in un’intervista rimasta nella storia, poi in quello che si trasformò in un vero e proprio processo mediatico tra talk show, ricostruzioni, confronti tra esperti e dibattiti in diretta. La televisione si trasformò nel tribunale stesso, e gli studi tv diventarono le aule, adottandone linguaggio e meccanismi.

Da allora diversi altri casi hanno calamitato la stessa attenzione mediatica: tanto per citarne alcuni, l'omicidio di Melania Rea, il caso di Ferdinando Carretta, la morte di Marco Vannini, la scomparsa di Denise Pipitone, diventati nel corso del tempo argomenti imprescindibili in contenitori e programmi televisivi e spesso non affrontati nel modo corretto.

“Io stesso ho partecipato a diversi programmi tv per parlare di casi di cronaca - spiega de Gioia - ed è lì che è nata l’idea del libro: per cercare di spiegare come determinati casi vengano affrontati in modo non opportuno, forse con un po’ troppa leggerezza rispetto all’obiettivo finale, che è quello di fare giustizia”.

“C’è un’enorme differenza tra come vengono proposti, trattati e analizzati fatti di cronaca in tv e l’effettiva attività che svolge il magistrato - prosegue il giudice - Il processo mediatico alla fine è diventato un processo che agli occhi della collettività è più importante di quello che viene celebrato realmente. Spesso non si ricorda quale è stato l’esito processuale, ma si ricorda quella fase di grande attenzione mediatica ha avuto il caso".

"Pensiamo al caso di Annamaria Franzoni: ai tempi fu una scelta probabilmente concordata con la difesa di far sì che si difendesse pubblicamente in tv, e da lì venne sdoganato qualcosa - conclude de Gioia - Quando la tv si è resa conto delle enormi potenzialità di questo genere di giornalismo è cambiato tutto. Questa non è una critica, ma uno spunto di riflessione: la cronaca giudiziaria è sacrosanta e meno male che esiste, ma gli eccessi, che possono diventare anche un intralcio all’attività investigativa, vanno evitati per evitare di conseguenza un corto circuito mediatico-giudiziario”.