"Valeriia", Jr porta a Roma la bambina simbolo della resilienza ucraina

Valeriia, la bambina simbolo della resilienza ucraina, è arrivata a Roma attraverso l'arte di Jr. Partita da Leopoli l'immagine riprodotta su un telo di grandi dimensioni ha attraversato alcune città europee e ha raggiunto l'Italia. Prima Venezia, in occasione della Biennale, e ora la Capitale.

Valeriia a Roma

L'opera d'arte dal forte valore simbolico ha attraversato Roma in una lunga processione, si è fermata in piazza San Pietro per poi raggiungere piazza Farnese, come JR ha testimoniato sul suo profilo Instagram.

"Ieri a Roma, davanti a Palazzo Farnese, abbiamo aperto Valeriia dopo un lungo corteo per la città. Grazie a tutte le persone che sono venute e hanno contribuito a renderlo possibilIe", ha scritto l'artista sul social network.

Chi è Valeriia, simbolo della resilienza ucraina

Valeriia è una bambina di 5 anni divenuta il simbolo del popolo ucraino che combatte. L'opera d'arte è stata ispirata da una foto scattata dal fotografo ucraino Artem Iurchenko che, al confine tra Ucraina e Polonia, ha documentato la diaspora degli ucraini. A marzo 2022, notando la foto della bambina con quel sorriso eloquente di chi ha superato il confine e ha salva la vita, Jr ne ha fatto un'opera srotolabile, da portare nelle piazze del mondo. L'immagine, infatti, è stata stampata su un telo di 148 piedi che l'artista ha mostrato in alcune piazze europee e aperto con l'aiuto di un centinaio di persone.

La prima esposizione di Valeriia è avvenuta proprio a Leopoli, in Ucraina. L'idea ha fatto il giro del mondo e conquistato la copertina del Time. Poi Valeriia ha toccato le principali piazze di Monaco, Berlino, Parigi, fino a raggiungere proprio Roma.

"Questa bambina ci ricorda che gli Ucraini stanno combattendo", ha affermato Jr che chissà, dopo Roma, dove porterà il sorriso di Valeriia.