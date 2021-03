"Uno, nessuno, cento Nino", in tv il documentario per i 100 anni di Nino Manfredi

Nel giorno del centenario del grande artista, in onda su Raidue il documentario scritto e diretto da Luca Manfredi che racconta non solo l'artista, ma anche il marito, padre e nonno

Lunedì 22 marzo, in occasione del 100esimo compleanno di Nino Manfredi, Rai Documentari dedica a Nino Manfredi un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino stesso, dalla moglie, dai figli e dai nipoti.

L'omaggio speciale, che andrà in onda alle 21,25 su Raidue, è scritto e diretto dal figlio di Nino Manfredi, Luca e si intitola “Uno, nessuno, cento Nino”. Il documentario è arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi, come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli, Walter Veltroni, Massimo Wertmuller, Lino Banfi. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature.

Nino Manfredi è raccontato non solo come artista, ma anche come marito, padre e nonno, in eterno conflitto con le sue fragilità e i suoi difetti. Una produzione Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, con il patrocinio del Comune di Roma Capitale, del Comune di Minturno e con la collaborazione di Lavazza, in cui sono presenti interviste di repertorio, filmati privati e contributi degli anni ’50, con i primi personaggi di Nino alla Rai, ed estratti di film, serie tv, commedie teatrali e musicali, spot pubblicitari, fino alle frequenti esibizioni canore, che lo divertivano molto, come l’indimenticabile Tanto pe’ canta’ di Ettore Petrolini, a Sanremo.

Il documentario contiene materiale originale girato dallo stesso regista in occasione degli ottant'anni del padre, Ottant'anni da attore (Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) che comprende una lunga intervista a Nino, oltre che estratti da alcuni dei film più famosi e rappresentativi della sua vasta carriera, che è stato possibile citare grazie alla gentile concessione di distributori quali R.T.I. Mediaset (Per Grazia Ricevuta, Nell'anno del signore...), Medusa (Vedo Nudo), Dean Film (C'eravamo tanto amati), Titanus (Il padre di Famiglia) e Duque Italia (Brutti, sporchi e cattivi, La fine di un mistero) solo per citarne alcuni.

Il documentario sarà disponibile anche su RaiPlay.