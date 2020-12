Ultimo a Tor Bella Monaca incontra madri e figli in difficoltà e porta loro un regalo speciale

Lunedì 28 dicembre, il cantautore romano e Ambasciatore UNICEF Ultimo ha incontrato a Roma diverse madri italiane e straniere e i loro figli che vivono in condizioni di difficoltà, portando loro uno speciale regalo di Natale e testimoniando il suo impegno con l’UNICEF a favore dei più vulnerabili, in tutto il mondo.

Nel corso dell’incontro Ultimo ha ascoltato le storie di tante madri e bambini, ha distribuito generi alimentari e regalato loro una pergamena con il testo della canzone “7+3”, pubblicata lo scorso 22 dicembre e dedicata a tutte le mamme, come simbolo di vicinanza a tutte le madri che vivono in condizioni di vulnerabilità e che, con grande dignità e forza, continuano a lottare per il futuro dei propri bambini.

Di seguito il testo della pergamena:

“Tu porti il profumo, ma senza indossarlo

la pelle che vibra se mi cammini accanto

Tu porti una torcia al buio delle sere

l’oceano celeste dentro il mio bicchiere

la serenità a chi non ha un mestiere

la mano che stringo se sto per cadere”

L’iniziativa si è svolta a Roma, presso “l’Ambulatorio di Strada” dell’Istituto di Medicina solidale Onlus a Torre Bella Monaca (Roma), con il sostegno dell’Associazione Fonte di Ismaele - realtà con cui l’UNICEF collabora. Presso l’Ambulatorio sono svolte attività di sostegno alimentare attraverso la distribuzione di viveri alle mamme in difficoltà, spazi di ascolto per le neo mamme, servizi di sostegno da parte di esperti a tutela della salute materno infantile, servizi di sorveglianza igienico nutrizionale dei bambini, ascolto e orientamento per mamme in difficoltà.

Nell’ambulatorio di Tor Bella Monaca vengono accolte, curate e sostenute oltre 13 mila persone ogni anno da Medicina Solidale che a Roma ha aperto altri ambulatori di strada: a via Chiovenda (Tuscolano) dedicato ai minori, Via della Lungara, Via Prenestina e ultimo, ma non per importanza l’ambulatorio sotto il colonnato di San Pietro.

Il cantautore romano è stato nominato Goodwill Ambassador dell’UNICEF a novembre 2019, da allora ha preso parte a diverse iniziative a sostegno dei programmi dell’organizzazione per i bambini più vulnerabili in Italia e nel mondo.