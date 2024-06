Ultimo diventa papà, sorpresa allo Stadio Olimpico: "La parola famiglia l'ho imparata da voi"

Una chiusura col botto quella di Ultimo alla Stadio Olimpico. Nella serata di lunedì 24 giugno, ultima data romana del suo tour "La favola continua", il cantautore ha fatto un'inaspettata sorpresa ai fan. Tra una canzone e un'altra ha infatti invitato a salire sul palco la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo per annunciare il lieto evento: Ultimo diventerà papà.

Ultimo, la fidanzata è incinta

Un tenero bacio sulla pancia della compagnia - figlia di Heather Parisi - è stato più eloquente di mille parole. Poi Ultimo, sempre accanto alla sua Jacqueline, si è voltato verso il pubblico che lo ha accompagnato sin dall'inizio del suo viaggio e ha detto "La parola famiglia l’ho imparata da voi, da quando siamo partiti insieme".

Neanche a dirlo, il pubblico è impazzito alla lieta notizia. Sui social è stata raffica di commenti a cominciare dai vip: "Stupendi", ha scritto Eros Ramazzotti, tre cuori sono arrivati da Laura Pausini e Alessandra Amoroso. "Con mia figlia piccola stella è la nostra canzone, ora attendiamo quella per tua figlia per dedicarcela a tutti noi", ha commentato Stefano Pollari e tantissimi fan si sono uniti al coro di auguri e congratulazioni per la lieta notizia.

Questa volta la favola di Ultimo continua veramente e non soltanto suo palcoscenico.