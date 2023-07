Ultimo arriva all'Olimpico: "Lassù qualcuno ha scelto de famme nasce a Roma. E nun so spiegallo a chi nun c’è nato…"

Ultimo sta per arrivare allo Stadio Olimpico. Dopo il sold out dello scorso anno al Circo Massimo, infatti, il cantante di San Basilio riempirà,per tre serate, lo stadio nell'estate 2023.

Tre le date che lo vedranno protagonista nella sua Roma: i primi due concerti ci saranno 7 e 8 luglio, il terzo il 10 luglio. Poi Ultimo si sposterà a Milano, per gli ultimi due concerti del tour al San Siro.

Ultimo allo Stadio Olimpico

A poche ore dal suo arrivo all'Olimpico, il cantante ha dedicato un post ai fan e alla sua città: "Dopo 4 anni torno a suonare all’Olimpico. Stavolta per 3 notti. Roba che anche un bambino iper sognatore come me avrebbe pensato che era troppo… troppo anche solo da sognare", ha scritto Ultimo.

"L’anno scorso - ha proseguito - uscito dal Circo Massimo avevo la sensazione di camminare a un metro da terra. Perché? Perché mi sono sentito figlio di questa città e amato dalle strade dove sono cresciuto".

Ultimo, la dedica a Roma

Poi la dedica a Roma: "Lassù qualcuno ha scelto de famme nasce a Roma e io poi ho scelto de volecce vive. E nun so spiegallo a chi nun c’è nato…

Esse de Roma nun è questione de bello o brutto… Nun è questione de nord o sud… Nun è questione de che lavoro fai…. È questione de guarda’ er mondo intorno che crolla e pote’ di’: Io so de Roma… e a me nun me tocca".

Infine quelle parole per i suoi fan: "Non vedo l’ora di guardarvi negli occhi e ripetervi ancora una volta: Abbiamo vinto noi".