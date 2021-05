"Tutti per Uma", Lillo e Pietro Sermonti protagonisti al cinema nella nuova commedia family

Arriva nelle sale, a partire dal 2 giugno, "Tutti per Uma. Un film prodotto da Camaleo insieme all'austriaca Ellly Film, distribuito da Vision Distribution e con protagonisti i romani Lillo Petrolo e Pietro Sermonti.

"Tutti per Uma" è una commedia family con un'anima da fiaba contemporanea. Una pellicola che segna il debutto alla regia cinematografica di Susy Laude, regista teatrale e attrice di film come "Il giorno + bello", "Beata ignoranza" e "Se mi vuoi bene".

Al centro della storia, una stramba famiglia tutta al maschile, composta da Antonio Catania, Lillo Petrolo, Pietro Sermonti e Dino Abbrescia, con i piccoli Gabriele Ansanelli e Valerio Bartocci.

A portare un po' di scompiglio nelle loro vite irromperà la misteriosa Uma, interpretata dall'attrice austriaca Laura Bilgeri (The recall, The last problem), protagonista femminile del film insieme a Carolina Rey.

Il trailer del film "Tutti per Uma"