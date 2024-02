Tutti i romani che hanno vinto Sanremo, dagli anni '50 ad oggi

Mentre al teatro Ariston si entra nel vivo di Sanremo 2024, con tanti romani tra gli ospiti, i conduttori e i cantanti in gara, oggi facciamo un salto nel passato, per andare a ricostruire quanti romani, negli anni, hanno calcato con successo il palcoscenico del Festival della canzone italiana.

Dagli anni '50 ai nostri tempi, quali romani hanno vinto Sanremo, quanti si sono comunque classificati sul podio? Di seguito una cronistoria del Sanremo romano, dal 1951 al 2023.

I romani che hanno vinto Sanremo dagli anni '50 agli anni '80

Facciamo un tuffo negli anni '50, perché i romani hanno saputo imporsi a Sanremo, sin dalle prime edizioni che, lo ricordiamo, andarono in scena al Casino di Sanremo (e non ancora al Teatro Ariston).

Nel Sanremo 1955 vinse Claudio Villa, che si confermò al primo posto anche due anni dopo. La sua prima vittoria al Festival fu con "Buongiorno tristezza", insieme a Tullio Pane. Nel 1957, invece, salì in vetta alla classifica con "Corde della mia chitarra" duettando con Nunzio Gallo.

Passiamo agli anni '60. Nel 1962 ad imporsi fu ancora Claudio Villa, questa volta in coppia con Domenico Modugno, con il brano "Addio...Addio". Nel 1965 il romano a vincere Sanremo fu Bobby Solo con i The New Christy Minstrels. Il brano vincitore era "Se piangi, se ridi". Le vittorie di Villa, però, non erano ancora finite ed ecco che, nel 1967 il cantante si portò a casa un altro primo posto con Iva Zanicchi e la canzone "Non pensare a me". Nel 1969 torna a vincere Bobby Solo, anche lui con Iva Zanicchi, e il brano "Zingara".

Anni '70: la romana Claudia Mori, in coppia con Adriano Celentano, vince Sanremo nel 1970 con il brano "Chi non lavora non fa l'amore". Per la successiva vittoria romana al festival dobbiamo fare un salto di 13 anni: nel 1983 è Tiziana Rivale a sorpassare tutti i colleghi in gara con "Sarà quel che sarà". Nel 1986 c'è Ramazzotti in vetta alla classifica con "Adesso Tu".

Anni '90, anni d'oro per Roma a Sanremo

Possiamo dire, senza dubbio, che gli anni '90 sono stati anni d'oro per i romani a Sanremo. Nel 1992, Luca Barbarossa vinse con "Portami a ballare". Nel 1995 fu la volta di Giorgia con "Come saprei". Nel 1996 a trionfare furono Tosca e Ron con "Vorrei incontrarti fra cent'anni" e nel 1997 i Jalisse con il romano Fabio Ricci si imposero con la famosa "Fiumi di parole".

I vincitori romani dal 2000 ad oggi

Anche gli anni 2000 non sono stati niente male per i romani arrivati a Sanremo. Nel 2007 a vincere fu Simone Cristicchi con "Ti regalerò una rosa". Nel 2018 fu la volta del romano Fabrizio Moro, in coppia con Ermal Meta, nel brano "Non mi avete fatto niente".

Il 2021 è stato l'anno del trionfo dei Maneskin, band di Monteverde vincitrice con "Zitti e buoni". Nel 2023 la vittoria si è leggermente spostata da Roma, con Marco Mengoni, originario di Ronciglione (in provincia di Viterbo) che ha vinto con "Due Vite". Il cantante aveva già vinto, 10 anni prima, nel 2013 con "L'essenziale".

Ricordiamo che, negli anni 2000, altri romani hanno lasciato il segno nelle varie edizioni sanremesi, salendo sul podio, da Anna Tatangelo seconda nel 2008 con "Il mio amico" e Fabrizio Moro al terzo posto nello stesso anno con "Eppure mi hai cambiato la vita", a Noemi, terza nel 2012 con "Solo solo parole". Da Fiorella Mannoia, seconda con "Che sia benedetta" nel 2017 a Ultimo, secondo nel 2019 con "I tuoi particolari" (poi arrivato quarto, nel 2023, con "Alba).

Nell'edizione 2024 i cantanti romani in gara sono Fiorella Mannoia con il brano "Mariposa", Gazzelle con "Tutto qui" e "Il Tre", pseudonimo di Guido Luigi Senia, rapper nato a Roma nel 1997 che a Sanremo presenterà la sua "Fragili".