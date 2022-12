Tutti i ponti e i weekend lunghi del 2023: ll calendario delle feste

Quali feste e quanti ponti ci aspettano nel 2023? Ce ne sono diversi interessanti, il primo proprio ad inizio anno. L'Epifania, infatti, cade di venerdì e dà accesso immediato ad un lungo weekend rimandando anche l'apertura delle scuole.

Interessanti anche 25 aprile, primo maggio e non solo, vediamo perché.

Tutti i Ponti 2023

I weekend lunghi e i ponti non si fanno attendere nel 2023. Oltre al 6 gennaio (che abbiamo già anticipato), infatti, il 25 aprile cade di martedì e dunque con un giorno di ferie (24 aprile) permette di dedicarsi 4 giorni di relax. Ancora più comodo il 1 maggio che cade di lunedì, servendo su un piatto d'argento un lungo weekend. Si va avanti con il 2 giugno che capita di venerdì e regala il primo ponte estivo (magari di mare). Interessante per i romani anche il 29 giugno, San Pietro e Paolo, che cade di giovedì. Ferragosto, invece, sarà di martedì proprio come il 1 novembre. Infine, l'8 dicembre cadrà di giovedì.

Tutte le Feste 2023

Ricapitoliamo di seguito tutte le feste del 2023 (ponti inclusi):

1 Gennaio 2023 - Domenica

Epifania 2023 - 6 Gennaio 2023 - Venerdì

Carnevale 2023 - Martedì 21 febbraio 2023

Pasqua 2023 - Domenica (9 aprile)

Pasquetta 2023 - Lunedì (10 aprile)

25 Aprile 2023 - Martedì

1 Maggio 2023 - Lunedì

2 Giugno 2023 - Venerdì

San Pietro e Paolo (Roma) - 29 giugno 2023 – Giovedì

15 Agosto 2023 - Martedì

1 Novembre 2023 - Mercoledì

Sant'Ambrogio (Milano) - 7 dicembre 2023 – Giovedì

8 Dicembre 2023 – Venerdì

25 Dicembre 2023 - Lunedì

26 Dicembre 2023 – Martedì

31 Dicembre 2023 - Domenica

1 Gennaio 2024 - Lunedì