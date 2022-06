Rock in Roma, si parte: ecco il programma completo

Dopo due anni di stop, l'emozione è ancora più forte. Oggi, 10 giugno 2022, si accendono i riflettori all'Ippodromo delle Capanelle per una nuova edizione di Rock in Roma.

Nel 2020 e nel 2021, il Covid-19 ha impedito alla grande musica di essere protagonista nell'estate romana, ma gli organizzatori della manifestazione non si sono persi d'animo e hanno continuato a lavorare per presentare un'edizione ancora più rock. Un "restart" in grande stile, insomma, con artisti italiani e internazionali tra i più in voga del momento.

Il taglio del nastro spetta a Noyz Narcos, uno dei maggiori esponenti della scena hip hop/hardcore italiana che si esibirà proprio venerdì 10 giugno all'Ippodromo delle Capannelle. A lui - nei prossimi giorni - seguiranno Leon Faun, Mambolosco e Villabanks, Mecna e Coco, Psicologi, Gemitaiz, Lazza per dare il via ad un calendario ricchissimo.

Rock in Roma al via

Con la doppia data di Blanco “sold out”, con l'evento speciale dei Måneskin al Circo Massimo, la 12esima edizione di Rock in Roma, tra i festival più importanti d’Europa, ha lavorato ad una line up multigenere, spaziando tra una varietà di artisti nazionali e internazionali di maggiore successo - e trasversale - con i grandi della scena artistica e i nomi di cantanti e band in ascesa nel panorama della musica attuale e di tendenza.

Una scelta, questa, che mostra la volontà dei fondatori del Rock in Roma, Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, di soddisfare le esigenze dei fan delle grandi rockstar.

Le arene di Rock in Roma

Si parte all'Ippodromo di Capannelle, come già detto, ma questa non sarà l'unica arena di Rock in Roma che vuole essere - anche nell'edizione 2022 - un evento diffuso. E, dunque, Circo Massimo e Auditorium Parco della Musica completeranno la mappa dei luoghi del festival musicale dell'estate romana.

Il piano di mobilità e le isole ecologiche per il Rock in Roma

Anche per quest’anno e? stato studiato, attraverso un accordo con Trenitalia Regionale, un piano mobilita? che collega l’Ippodromo delle Capannelle al centro della citta? per raggiungere con grande facilità i grandi live di Rock in Roma. Compagna di viaggio sarà un passepartout speciale, a portata di mano: l’app myCicero, scaricabile sui propri dispositivi, è la piattaforma che accompagna il visitatore fino alle venue dei concerti; fornirà un’esperienza di viaggio completa e consentirà di prenotare i treni e i posteggi in grande facilità.

Si rinnova anche per l’edizione 2022 la collaborazione tra Rock in Roma ed Eventi in Bus, il servizio che metterà a disposizione Bus-Navetta al termine dei concerti per accompagnare gli spettatori fino al centro di Roma. Viene confermata anche la partnership di comunicazione con Atac.

Il festival sempre più “green” esprime la propria tensione all’ecosostenibilità anche quest’anno: un evento a impatto zero, all’insegna della sostenibilità. Nelle tre venue dei concerti saranno predisposte isole ecologiche per la raccolta differenziata, sulla base di protocolli per un basso impatto ambientale.

Il programma completo di Rock in Roma 2022

– 10 giugno Noyz Narcos all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 giugno Leon Faun, Mambolosco e Villabanks all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 giugno Mecna e Coco all’Ippodromo delle Capannelle

– 17 giugno Psicologi all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 giugno Gemitaiz all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 giugno Lazza all’Ippodromo delle Capannelle

– 23 giugno La Rappresentante di Lista + Rovere all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 giugno Shiva, Paky e Rhove all’Ippodromo delle Capannelle

– 25 giugno Queen at the Opera all’Ippodromo delle Capannelle

– 26 giugno Gué all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 giugno Suicidal Tendencies all’Ippodromo delle Capannelle

– 28 giugno Cigarettes After Sex all’Ippodromo delle Capannelle

– 29 giugno Skunk Anansie alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Brunori Sas alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Willie Peyote all’Ippodromo delle Capannelle

– 1° luglio Ernia all’Ippodromo delle Capannelle

– 2 luglio Deep Purple alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 3 luglio MadMan all’Ippodromo delle Capannelle

– 5 luglio Madame all’Ippodromo delle Capannelle

– 6 luglio Ariete all’Ippodromo delle Capannelle

– 7 luglio God is an Astronaut all’Ippodromo delle Capannelle

– 8 luglio The Chemical Brothers all’Ippodromo delle Capannelle

– 9 luglio Maneskin al Circo Massimo (EVENTO SPECIALE)

– 10 luglio Rondodasosa + Baby Gang all’Ippodromo delle Capannelle

– 12 luglio Achille Lauro all’Ippodromo delle Capannelle

– 13 luglio Herbie Hancock alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 13 luglio Gianluca Grignani all’Ippodromo delle Capannelle

– 15 luglio Carl Brave all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 luglio Anuel AA all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 luglio Litfiba all’Ippodromo delle Capannelle

– 19 luglio Testament + Exodus + Death Angel + Heathen all’Ippodromo delle Capannelle

– 20 luglio Frah Quintale all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 luglio Ozuna all’Ippodromo delle Capannelle

– 22 luglio Gazzelle all’Ippodromo delle Capannelle

– 23 luglio Caparezza all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 luglio Il Tre all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 e 28 luglio Blanco all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 luglio Patti Smith alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 29 luglio Naska e Simone Panetti all’Ippodromo delle Capannelle

– 30 luglio Rkomi all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 settembre Paul Weller alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica