Si accende il Natale in tutta Roma: da piazza Venezia all'Appio Claudio ecco gli alberi da ammirare in città

C'è Spelacchio ad accendere il Natale, in grande stile, in piazza Venezia, volendo trasmettere un messaggio di speranza in un anno così buio, come anche la Sindaca Raggi ha dichiarato in occasione dell'inaugurazione, l'8 dicembre. Ma ci sono anche tanti altri alberi luccicanti che in queste ore si sono accesi in città per portare il Natale e la sua magia in tanti quartieri della Capitale.

Dal centro alla periferia, gli abeti accesi si sono uniti alle luminarie, ai giochi di luce, alle proiezioni luminose sulle facciate dei palazzi per regalare ai romani sorrisi e speranza.

Spelacchio accende il Natale

E' stata un'accensione da remoto, senza la tradizionale banda e le cerimonie degli scorsi anni, quella di Spelacchio, albero simbolo del Natale romano. Un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro di 12 metri alla base della chioma, illuminato da 100mila luci a led e 800 sfere in quattro colori.

Nonostante l'emergenza sanitaria e la pioggia battente, tanti romani non hanno resistito a scattare la tradizionale foto all'albero di Natale di piazza Venezia.

Albero di Natale in piazza San Pietro

Si terrà l'11 dicembre, invece, l'inaugurazione dell'albero di Natale in piazza San Pietro. Un albero che arriva dalla Slovenia. Si tratta di un maestoso abete rosso alto 28 metri per un diametro di 70 centimetri. Arriva, precisamente, dal comune di Kočevje, sul fiume Rinža, uno dei territori della Slovenia dove la natura è più rigogliosa e intatta e le foreste ricoprono il 90% della superficie. Come sottolinea Vatican News, l'abete rosso scelto per Piazza San Pietro è cresciuto nei pressi di Kočevska Reka, a 6 chilometri in linea d'aria dall'imponente foresta vergine Krokar. L'abete rosso, anche chiamato peccio, è, sin dai tempi antichi, simbolo di fertilità.

A Piazza Risorgimento, poco distante dal Vaticano, sarà inoltre installato un albero luminoso a cura di Confesercenti.

Alberi luminosi ed ecosostenibili nei quartieri romani

Il Campidoglio ha comunicato l'installazione di un albero di Natale in ogni municipio della Capitale. Dal centro alla periferia, ogni zona avrà il suo albero luminoso alto 6 metri a cura di Acea.

Uno degli alberi più grandi della Capitale è stato inauguraro l'8 dicembre in piazza Aruleno Celio Sabino, a due passi dal Parco degli Acquedotti e resterà acceso fino al 6 gennaio 2021. Undici metri di un albero ecologico e ad impatto zero donato al quartiere da Affidea Nsl per donare luce e magia in uno dei Natali più bui. A questo link il video dell'accensione.

Anche San Basilio ha acceso il suo albero di Natale. Un abete alto quasi 5 metri allestito vicino alla Fontana della Balena, nella piazza appena riqualificata. Ad assistere all’arrivo dell’albero di Natale di San Basilio e porre i primi addobbi, alcuni giorni fa, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi.