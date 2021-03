Tulipark torna nella Capitale: oltre 360mila tulipani da ammirare e raccogliere

La distesa di mille colori sta per tornare in via dei Gordiani, al civico 73. Ben 360mila tulipani, per oltre 100 varietà, stanno per sbocciare, inaugurando così l'edizione 2021 di Tulipark. Se lo scorso anno la massima fioritura ci fu in pieno lockdown, con la possibilità per i romani di ammirare l'incredibile spettacolo variopinto solo attraverso i social o ordinando a domicilio un mazzo di tulipani, quest'anno gli organizzatori non stanno più nella pelle e non vedono l'ora di aprire le porte ai visitatori.

Tulipark, quarta edizione nella primavera 2021

La quarta edizione di Tulipark, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale del parco, ianaugurerà in primavera, ma ancora non è stata comunicata la data ufficiale. Protagonisti saranno come sempre i profumi e i colori olandesi, uscendo dalla caotica routine quotidiana, per rilassarsi in un uno spazio all'aperto con un panorama unico.

Tulipark in sicurezza

Sarà un'edizione ad ingressi contingentati e in sicurezza con la certezza di godere di uno spettacolo mozzafiato e con la possibilità, come ogni anno, di poter cogliere i tulipani che più piacciono per poi acquistarli e portarli a casa.