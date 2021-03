Tulipark, il parco riapre in sicurezza: biglietti limitati e ci sarà il raro "tulipano nero"

Tutto è pronto per l'inaugurazione di Tulipark. Dopo la chiusura obbligata dal Covid nel 2020, è nella primavera 2021 che la manifestazione cerca il suo riscatto e non vede l'ora di aprire le porte ai visitatori.

Un'edizione in totale sicurezza - come sottolinea Davide Votadoro, fondatore di Tulipark - che regalerà ai romani uno spettacolo mozzafiato inaugurando ufficialmente la primavera.

La data scelta per dare il via all'edizione 2021 di Tulipark è il 19 marzo. In occasione della Festa del papà, la distesa di tulipani sarà accessibile ai visitatori, con ingressi contingentati e biglietti limitati prenotabili online.

"Ci saranno 360mila tulipani per ben 105 varietà. Dai tulipani sfrangiati ai tulipani pappagallo, fino ad una quantità limitata dei Queen of the night, i famosi tulipani neri", racconta Votadoro a RomaToday. Passando nei pressi di Villa De Santis non è ancora possibile vedere quel suggestivo tappeto variopinto, ma il fondatore di Tulipark rassicura: "Ancora i tulipani stanno sbocciando, cresceranno molto di più negli ultimi giorni prima dell'inaugurazione, raggiungendo allora la massima fioritura".

Secchiello alla mano, anche in questa edizione 2021, i visitatori potranno ammirare la distesa di tulipani, scegliere i loro preferiti, coglierli, seguendo le indicazioni date dalle guide presenti nel parco, e portarli a casa. Il tulipano verrà tolto con tutto il bulbo, poi rimosso al momento dell'incarto: "I bulbi non sono ripiantabili - sottolinea Davide Votadoro - hanno finito il loro ciclo di produzione, ma le persone potranno portare a casa un bellissimo bouquet di tulipani colorati, colti con le loro mani".

Tulipark 2021, edizione in sicurezza

Quest'anno le regole per entrare a Tulipark saranno diverse dalle scorse edizioni, proprio per assicurare ai romani la massima sicurezza. Ingressi contingentati e sistema contactless: "La disponibilità dei biglietti online sarà limitata, proprio per evitare assembramenti. Prevediamo il sold out", dice Votadoro.

"Lo scorso anno è stato difficile per tutte le aziende che avevano investito in eventi primaverili, compresi quelli del settore florovivaistico, compreso Tulipark - racconta Votadoro - la consegna dei tulipani a domicilio non è riuscita a coprire i costi dell'investimento".

Ma ora gli organizzatori confidano nel 2021: "Tulipark è un campo all'aperto, un vero e proprio parco dove potersi rilassare e passeggiare in tranquillità circondati dalla natura. Posto più sicuro non c'è", conclude Votadoro.

Il parco sarà aperto, a partire dal 19 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 18, per circa quattro settimane. I biglietti saranno acquistabili, a partire dall'11 marzo, sul sito ufficiale del parco tulipark.it.