Trevignano Romano, suggestiva gita al lago a meno di un'ora da Roma

Affacciato sulla sponda settentrionale del Lago di Bracciano, si trova il borgo di Trevignano Romano, circa a cinquanta chilometri a nord di Roma, è meta scelta da tanti romani per una gita al lago e per staccare la spina dal caos capitolino.

Trevignano fu costruito su una rupe di lava leucitica all'estremità del cratere di un antico vulcano. Luogo di rilassanti passeggiate, con un lungolago ampio e curato, con spazi verdi, ristorantini, spiagge e zone ombreggiate dove poter sostare, ma anche meta di una gita culturale per la sua storia e la sua architettura medievale.

Cosa vedere a Trevignano Romano

Trevignano è situato nel cuore della "Tuscia romana", qui si trova il Museo Civico (all'interno del palazzo del Comune) con tombe etrusce del VII-VI secolo a.C. Da visitare la Chiesa cinquecentesca dell'Assunta in Cielo che conserva all'interno un affresco dell'abside, raffigurante la morte e l'assunzione in cielo della Madonna, di scuola raffaellesca. E poi il Castello di Trevignano, una rocca sospesa nel tempo che domina sul paese che risale al 1200, commissionata da Papa Innocenzo III e resa più importante sotto il dominio della famiglia Orsini. Ad oggi la rocca è quasi totalmente distrutta, ma avventurarsi per il sentiero che permette di raggiungerla è un'esperienza suggestiva che vale la pena vivere. E la vista da lassù è mozzafiato.

A Trevignano è possibile trascorrere una giornata di relax al lago. Tante le famiglie che qui si recano anche con i bambini, scegliendo il lago come alternativa al mare. Presso il lago di Trevignano, inoltre, è possibile praticare diversi sport acquatici come vela, canoa, windsurf, immersioni subacquee. Il territorio si presta anche per attività sportive di terra, tra cui mountain bike, trekking e parapendio.

Cosa mangiare a Trevignano

Trevignano Romano è pieno di ristorantini e bar sul lungolago e anche all'interno del paese. Qui i piatti tipici sono semplici e realizzati con gli ingredienti stagionali. Tradizionale, ad esempio, la zuppa di fagioli con il finocchiello, il luccio alle erbette, la pizza dolce con gli sfrizzoli. Per mangiare vista lago ci sono il ristorante Di Fronte, il Bistrot 8 e 9, La Botte Piena, il ristorante Il Porticciolo. Per chi vuole mangiare in assoluto relax e in una location curata in ogni dettaglio, c'è il ristorante L'Acqua delle donne. Per un buon gelato a due passi dal lungolago c'è Lago Gelato. E tanti altri sono gli indirizzi nel borgo a due passi da Roma in grado di soddisfare davvero tutti i gusti e tutte le esigenze.

Dove dormire a Trevignano

Le soluzioni per dormire a Trevignano Romano non mancano. C'è, ad esempio, l'albergo Borgo Vista Lago, una piacevole guesthouse sul lago, oppure il Malì Trevignano - Hotel & Cocktail Bar, o ancora l'Eco Hotel Residence il Casale con tanti mini appartamenti da affittare per periodi brevi o lunghi.

Come arrivare a Trevignano da Roma

Trevignano dista 50,7 km da Roma per un tempo di percorrenza di circa 55 minuti. Per raggiungere Trevignano Romano dalla Capitale prendere il Grande Raccordo Anulare/A90, proseguire su SS2bis e SR2 in direzione di SP37/SP4/a a Nepi. Prendere l'uscita verso Trevignano/Mazzano da SR2 e continuare fino a Trevignano Romano.

