Tre metri sopra il cielo compie 20 anni. Cosa fanno oggi gli attori del film

Vent'anni fa usciva al cinema il film "Tre metri sopra il cielo". Era marzo del 2004 quando Babi e Step arrivavano per la prima volta sul grande schermo facendo innamorare milioni di fan. Per chi è nato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, il film di Luca Lucini (tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia), con protagonista un giovanissimo Riccardo Scamarcio, è stato tra le pellicole più consumate. La storia d'amore nata tra Babi, studentessa modella della Roma bene, e il bello e dannato Step ha fatto sognare un'intera generazione.

E' proprio a Tre metri sopra il cielo che dobbiamo la tradizione degli innamorati di incidere i loro nomi o le loro iniziali su un lucchetto per poi attaccarlo a Ponte Milvio. Dopo che Babi e Step l'hanno fatto nel film, infatti, migliaia di giovani coppie hanno replicato il gesto invadendo letteralmente il ponte romano di lucchetti romantici. Nel 2012 l'amministrazione ha deciso di rimuovere le catene e i tantissimi lucchetti presenti a Ponte Milvio, anche se sono tanti gli innamorati a riprovarci ancora appendendo il loro "sigillo d'amore" a lampioni e catene (ormai un po' ovunque).

Riccardo Scamarcio deve la sua notorietà proprio a Tre metri sopra il cielo, ma con lui, nel fortunato teen movie c'erano anche Katy Saunders (Babi), Mauro Meconi (Pollo), Maria Chiara Augenti (Pallina). Cosa fanno oggi gli attori di Tre Metri sopra il cielo?

Cosa fanno oggi gli attori di Tre metri sopra il cielo

Riccardo Scamarcio non ha di certo bisogno di presentazioni e sappiamo bene che la sua carriera da 20 anni a questa parte ha spiccato il volo, merito anche del successo ottenuto nei panni di Step. Oggi è un attore affermato, sempre presente sui red carpet dei Festival del Cinema più famosi. Tra i suoi successi più grandi, fino ad oggi, ci sono "Romanzo criminale", "Mio fratello è figlio unico", "Mine vaganti", "Nessuno si salva da solo", "L'ombra di Caravaggio" e gli ultimissimi "Race for Glory - Audi vs. Lancia", "Te l'avevo detto" e "Sei fratelli" (in uscita al cinema il 18 aprile 2024).

Katy Sauders ha avuto la sua notorietà proprio con il ruolo di Babi, ha proseguito con il mestiere di attrice, prendendo parte a film italiani e stranieri, tra cui "Ho voglia di te" sequel di Tre metri sopra il cielo uscito nel 2007, "Decameron Pie" (2008), "Sapore di te" (2014). L'ultima pellicola a cui ha preso parte risale al 2018, si tratta de "Il Re Scorpione 5 - Il libro delle anime". Il 30 gennaio 2023 Katy ha sposato l'attore sudcoreano Song Joong-ki e nel giugno seguente la coppia ha avuto un figlio. Non abbiamo ulteriori informazioni sulla carriera dall'attrice.

Mauro Meconi ha interpretato Pollo in Tre metri sopra il cielo, l'amico di Step, morto durante una corsa clandestina. L'attore dopo il film di Lucini ha fatto parte del cast di "Ho voglia di te" (2007), "I mostri oggi" (2009), "L'ultimo ultras" (2009), "Almeno tu nell'universo" (2011), "Buona giornata" di Carlo Vanzina (2012) e "L'abbiamo fatta grossa" di Carlo Verdone (2016). Oggi è anche regista e ha fondato un laboratorio di post-produzione audio video cinematografica.

Maria Chiara Augenti era Pallina nel film del 2004. Dopo aver interpretato la migliore amica di Babi, ha preso parte ai film "L'uomo perfetto" sempre di Luca Lucini (2005), "Ho voglia di te", sequel di Tre metri sopra il cielo, "Niente può fermarci" (2013) e "Brutti e cattivi" (2017). E' un volto noto sul piccolo schermo per aver interpretato Valentina Prisco nella soap opera Un posto al sole e per aver fatto parte del cast di "Distretto di polizia 6", "Capri", "R.I.S. Roma - Delitti imperfetti" e "I soliti idioti 4 - serie tv". Ha una bellissima voce e ama cantare come racconta nei suoi post e nelle sue storie su Instagram.