Travis Scott annuncia un concerto a sorpresa al Circo Massimo

"Utopia live al Circo Massimo". Così, senza alcun preavviso, in una giornata di inizio agosto, Travis Scott ha annunciato sui social un concerto a sorpresa a Roma. Il rapper americano sarà nella Capitale il prossimo 7 agosto, andando così ad arricchire ulteriormente l'estate dei concerti a Roma.

Travis Scott al Circo Massimo

Il Circo Massimo è la location perfetta per il trapper e produttore discografico statunitense, visto il suo brano "Circus Maximus", inserito nel nuovo album Utopia, anche titolo del film presentato da Scott nei cinema americani.

“L’annuncio a sorpresa di Travis Scott, una delle popstar più famose al mondo, in concerto al Circo Massimo - ha affermato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale - è l’ennesima conferma di quanto Roma sia sempre più attrattiva per le star internazionali. Gli artisti e gli organizzatori più importanti puntano sulla nostra città per realizzare eventi unici e straordinari perché abbiamo dimostrato che oltre al fascino storico e monumentale della Città Eterna c’è un’amministrazione attenta in grado di cogliere opportunità che arricchiscono l’economia e l’immagine cittadina”.

“L'appuntamento con Travis Scott – ha aggiunto Onorato - è fissato per il 7 agosto e va ad arricchire il calendario già foltissimo degli eventi dell'estate della Capitale, stavolta con un concerto totalmente dedicato alla Generazione Z. Travis, famoso per le sue esibizioni coinvolgenti e per lo stile sperimentale che unisce gli stili hip hop, rap, trap e rock, attirerà sicuramente tanti ragazzi. Segno che Roma è ormai un palcoscenico ambito dagli artisti che rispondono ai gusti di tutte le età".

I biglietti per il concerto di Travis Scott

Il concerto di lunedì 7 agosto al Circo Massimo, sarà la seconda data italiana di Travis, dopo quella del 30 giugno a Milano, ma si tratterà della prima tappa mondiale del nuovo disco "Utopia", davvero una bella sorpresa per i suoi fan romani.

I biglietti saranno disponibili in prevendita MyLiveNation mercoledì 2 agosto su livenation.it, mentre la vendita generale sarà aperta da giovedì 3 agosto.

Chi è Travis Scott

Travis Scott, pseudonimo di Jacques Bermon Webster, è un rapper e produttore discografico americano di 32 anni, anche noto come La Flame o Cactus Jack. Scott ha riscosso un grande successo negli ultimi anni con i suoi album “Rodeo” (2015), nel quale ha collaborato con tantissimi esponenti del rap statunitense, “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016) e “Astroworld“ (2018). L'ultimo album, recentemente uscito, è proprio "Utopia" che Travis Scott presenterà al Circo Massimo. Ad oggi è considerato tra gli esponenti principali della musica rap contemporanea.