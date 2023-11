Trame di Luce, viaggio notturno all'Orto Botanico tra tunnel luminosi e paesaggi incantati

E' quando cala il sole e il buio spegne i colori delle foglie e dei fiori, che all'Orto Botanico di Roma, nel cuore di Trastevere, la magia ha inizio. Da giovedì 16 novembre, infatti, inaugura al pubblico "Trame di Luce", la mostra immersiva e multisensoriale di light art che sarà protagonista negli storici giardini romani per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio 2024.

Oltre 40 giorni per perdersi tra i viali dell'Orto Botanico che apre, così, il Natale romano, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei. Un percorso magico fra installazioni e opere d’arte luminose di artisti nazionali e internazionali immersi nella natura, che RomaToday ha visitato in anteprima.

"Quest'anno festeggiamo i 140 anni dell'Orto Botanico. Ad ottobre del 1883 lo Stato italiano comprava questa bellissima proprietà, villa Corsini, il palazzo diventava la sede dell'Accademia dei Lincei, mentre i giardini venivano dati alla Sapienza per fare un orto botanico", ha detto il direttore del Museo Orto Botanico di Roma Fabio Attorre all'apertura della mostra. "Questa inaugurazione è anche l'occasione per festeggiare il nostro compleanno", ha aggiunto.

"Trame di Luce anticipa una stagione natalizia che deve arrivare a livello delle altre città internazionali", ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda in occasione dell'anteprima di Trame di Luce. "Vogliamo fare ancora di più per la nostra città".

Tunnel di luci, pianeta terra e un canneto incantato

Il percorso che Trame di Luce ha disegnato quest'inverno all'Orto Botanico di Roma, inizia, appunto, da via Corsini 25; da due imponenti teste illuminate, contrapposte l'una all'altra. Sono le "Talking Heads" che vogliono evocare i portali del sapere, tra presente e passato, tra i mondi della conoscenza e della natura e rappresentare il dialogo tra l’Accademia dei Lincei e l’Orto Botanico.

Il percorso ha inizio da qui per poi condurre il visitatore tra i viali del grande giardino trasteverino. Lo sguardo punta in alto alle palme e agli alberi che regalano giochi di luce affascinanti. Poi è un tunnel di luci bianche ad avvolgere grandi e bambini per portarli in quello che sarà un viaggio attraverso installazioni di vario genere, pronte a stupire, fino alla fine.

C'è, ad esempio, Earth, installazione che riproduce il pianeta Terra e che rapisce tutti gli obiettivi (non c'è visitatore che non si fermi a scattare una foto davanti alla grande sfera sospesa), i bambini la ammirano affascinati, cercando l'Europa, l'America, l'Africa e l'opera ha l'obiettivo di stimolare una riflessione sulla bellezza unica della “casa che abitiamo” e al ruolo di ognuno nello scrivere il futuro.

Cambia volto il canneto illuminato di rosso e di viola, con effetto di stelle che brillano tra un ramo e l'altro e fumo bianco che immerge nell'incanto (forse uno dei passaggi più belli di tutta la mostra).

Si va avanti tra scritte led e farfalle variopinte, non mancano i cappelli da elfi per aggiungere un tocco natalizio in più, nonché un momento "instagrammabile" che conquista tutti (grandi e bambini indistintamente), fino alla proiezione di getti d'acqua che danno origine alla vita, ad un albero nuovo, diverso, tra i tanti che ogni giorno abitano l'Orto Botanico di Roma.

Tra cascate di luci, effetti ottici, suggestioni, il percorso giunge al termine dopo circa un'ora e mezza di cammino (andando piano e cogliendo le varie "photo opportunity") e termina nell'area Luci di Gusti, dove i food truck propongono un'offerta gastronomica variegata.

Cosa sapere su Trame di Luci

Trame di Luci sarà all'Orto Botanico di Roma dal 16 novembre al 7 gennaio 2024 (sarà chiuso nelle giornate del 25, 26 e 31 dicembre). La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica - dalle 16,30 alle 23 - con aperture eccezionali lunedì 1 gennaio e martedì 19, 26 dicembre e 2 gennaio. L'ingresso è dall'Accademia dei Lincei, in via Corsini, 25. Il costo dei biglietti è di 21 euro per l'intero (dai 15 anni), 15 per il ridotto (dai 5 ai 14 anni) ed esistono ulteriori riduzioni per famiglie e gruppi.