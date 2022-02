Totti e Ilary, una storia d'amore durata 20 anni

Febbraio, il mese dell'amore. O forse no. Almeno nel 2022 non lo è stato per alcune delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, infatti, è la coppia romana per eccellenza ad essere (a quanto riporta Dagospia) vicina all'addio.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano?

Una coppia che nessuno avrebbe mai accostato idealmente alla parola "divorzio". Un po' i "Raimondo Vianello e Sandra Mondaini" dei giorni nostri, insieme da 20 anni, tre figli, una vita di successi nel lavoro e nell'intimità. Persino una serie tv pensata per raccontare il loro magico rapporto. Ma forse la magia è finita. In attesa di un'ufficialitá che i fan di Totti e Ilary sperano non arrivi mai (tanti attendono una smentita della coppia che, però, tarda ad arrivare), ripercorriamo una delle love story più belle del mondo vip.

Totti e Ilary Blasi: il colpo di fulmine e la maglia "6 Unica"

Sono passati 20 anni da quando Francesco Totti accendendo la tv notò per la prima volta Ilary Blasi nei panni di "Letterina" di Passaparola, il quiz show condotto da Gerry Scotti. Fu amore a prima vista, come l'ex Capitano della Roma ha raccontato anche nell'autobiografia "Un capitano". La vede e dice "Voglio sposarla". La prima volta che i due si incontrano c'è anche la sorella di Ilary, Melory Blasi, poi Totti riesce ad avere il numero di Ilary e inizia il corteggiamento.

Il 10 marzo 2002 arriva la prima dichiarazione ufficiale del calciatore, che dopo aver segnato al derby solleva la maglietta, mostrando la maglia con la scritta "6 Unica". Una dedica che colpisce dritto al cuore di Ilary presente tra il pubblico allo stadio.

Il matrimonio di Totti e Ilary Blasi

Nel 2005 il matrimonio. Totti e Ilary si sposano dopo una proposta indimenticabile fatta dal calciatore alla showgirl romana. Totti aveva riservato un ristorante a Santa Severa, una volta arrivati tutto era buio, sembrava non ci fosse nessuno, ma non appena Ilary aprì lo sportello dell'auto, partì la canzone di Celentano "L'emozione non ha voce", con cui i due si erano conosciuti. Nel ristorante Ilary trovò petali di rosa, fino al tavolo. A metà cena Totti fece la proposta di matrimonio. Lei era già incinta di Cristian.

Il giorno del matrimonio è rimasto nella storia. Era il 19 giugno 2005 nella Chiesa dell'Aracoeli di Roma. All'epoca lei aveva 24 anni, lui 29. La coppia era già così popolare che il loro matrimonio venne ripreso in diretta da Sky e i ricavati dei diritti televisivi furono devoluti interamente in beneficenza.

La casa di Totti e Ilary Blasi

Dal 2013 Totti e Ilary abitano nella zona Eur di Roma, in una casa dotata di ogni lusso, con un giardino curatissimo, salone diviso in più aree con una vetrata a sostituire la parete e tantissime stanze. La casa è stata mostrata spesso da Ilary e Totti sui social in occasione di feste e momenti trascorsi in famiglia.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno 3 figli. Cristian nato il 6 novembre 2005, 5 mesi dopo quel magico matrimonio, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel arrivata il 10 marzo 2016, la più piccola di casa. Tempo fa, in un'intervista, Ilary Blasi affermò: "Ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte". A completare la famiglia sono Donna Paola e Alfio i due gatti Canadian Sphynx che sui social sono diventati celebrità. A lungo i fan hanno sperato che la famiglia Totti crescesse ancora, anche perché il pupone in un'intervista aveva dichiarato di volere 5 bambini. La notizia di una quarta gravidanza, però, non è mai arrivata.

L'addio alla Roma di Totti

Anche l'addio di Totti alla Roma è stato un momento che ha confermato Ilary e Francesco una coppia indissolubile. Era il 28 maggio 2017, una data indimenticabile per tutti i romanisti e per il calcio italiano in generale. Dopo la partita Roma-Genoa terminata 3 a 2, l'ex Capitano della Roma sfilò per tutto l'Olimpico per salutare i suoi tifosi proprio accompagnato dalla sua famiglia: Ilary, Cristian, Chanel, Isabel. Fu un momento molto emozionante anche per chi tifoso non lo era.

I successi televisivi di Ilary: da Le Iene all'Isola dei Famosi

Dai tempi in cui era una "Letterina" nel programma Passaparola ne ha fatta di strada Ilary, arrivando negli ultimi anni alla conduzione di alcuni dei programmi tv più seguiti dal pubblico. Ilary Blasi non è mai rimasta all'ombra del marito, dunque, rompendo i pregiudizi sull'accoppiata "calciatore-velina" e dimostrando di avere talento e di voler raggiungere i suoi obiettivi come conduttrice, incasellando un successo dietro l'altro. Le Iene, il Grande Fratello Vip, L'Isola dei Famosi, Giochi senza frontiere e ultimo - a settembre 2021 - Star in the Star.

Il 28 aprile 2021 Ilary Blasi ha compiuto 40 anni, 20 dei quali passati con Francesco Totti. Indimenticabile il messaggio d'amore lasciato dall'ex calciatore sui social: "La metà degli anni li abbiamo passati insieme ora sei arrivata a 40 ... abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita....insieme!!!! Auguri amore mio".

La serie TV su Francesco Totti

Alla coppia Totti-Blasi è stata dedicata di recente anche una serie tv dal titolo "Speravo de morì prima". Ad interpretare Totti è stato Pietro Castellitto, ad interpretare Ilary è stata Greta Scarano. Sei puntate in onda su Sky che hanno raccontato bene quell'amore forte, in grado di superare tutto, almeno fino ad oggi.

"La favola di Totti e Ilary alle battute finali?". Questa la bomba lanciata da Dagospia il 21 febbraio che ancora non ha ricevuto conferme ma neanche smentite. Davvero Ilary Blasi e Francesco Totti stanno per lasciarsi? Dagospia parla di una lite furiosa avvenuta tra i due durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo. Lo scontro, che sarebbe solo l'ultimo in ordine di tempo, sarebbe avvenuto lo scorso 5 febbraio. Non è tutto: Roberto D'Agostino riporta l'assenza della showgirl durante l'ultimo compleanno dell'ex capitano giallorosso. A questo si aggiungono le dichiarazioni di Blasi al magazine F: "Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo"

A distanza di ore nessuna smentita è ancora giunta e questo fa pensare che l'amore tra Totti e Ilary sia davvero al capolinea. Un addio che però è davvero difficile da mandare giù.