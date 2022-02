Totti e Ilary si stanno lasciando? Tutte le notizie e gli aggiornamenti

Vent'anni d'amore, 17 di matrimonio, tre figli, prove superate insieme (in primis l'addio di Totti alla Roma). E anche libri, serie tv a raccontare la loro favola, quella che per il pubblico mai sarebbe potuta giungere alla fine senza un "e vissero felici e contenti". Eppure la separazione tra Totti e Ilary sembra sempre più vicina. Tutto è cominciato lo scorso 21 febbraio con uno scoop che ha infiammato il web.

Ma ricostruiamo passo passo cosa è accaduto negli ultimi giorni e in che direzione sta andando il gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Come è nato il gossip

Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio del 21 febbraio. A lanciare la bomba è Dagospia che propone la notizia di una lite furiosa avvenuta tra i due durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo. Lo scontro, l'ultimo in ordine di tempo, sarebbe avvenuto lo scorso 5 febbraio. Ad avvalorare la tesi di una possibile "fine", ci si mette anche l'assenza della showgirl all'ultimo compleanno del marito e le dichiarazioni della stessa Blasi al magazine F: "Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo" le parole di Ilary.

Il gossip corre, sui giornali e sui social non si parla di altro. Nessuno conferma, ma neanche smentisce. Totti e Ilary poi sui profili Instagram non dicono nulla, nè tanto meno scelgono la strada della nota ufficiale. Silenzio di tomba.

Tradimenti e flirt la causa della separazione

Nella mattinata di martedì 22 febbraio nuove indiscrezioni sembrano confermare che la separazione è certa. Il Corriere della Sera fa sapere che la crisi è già aperta da tempo: "Da quando - si legge sul quotidiano - Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l'ha scoperto — o qualcuno l'ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l'ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un'altra, con cui starebbe da un po' e di cui sembrerebbe molto preso".

Spunta il nome di Noemi Bocchi

E tradimenti e flirt presto trovano concretezza in un nome, per ora solo uno, quello di Noemi Bocchi. Una donna bionda, bella, dai tratti e dai colori molto simili a Ilary Blasi. 33 anni, laureata in Economia e commercio, designer floreale, con due figli e grande appassionata di calcio e di padel. La storia con il pupone andrebbe avanti già da un po' secondo le indiscrezioni. E a portare alla luce la relazione "segreta" sarebbe stato un incidente avuto dall'ex calciatore qualche tempo fa: sembrerebbe che, appresa la notizia, Noemi Bocchi avrebbe lasciato di corsa una festa per raggiungerlo, alimentando i sospetti dei presenti.

E poi quella foto scattata all'Olimpico in cui Noemi Bocchi è seduta proprio due file dietro a Francesco Totti.

La smentita di Totti e Ilary

Dopo ore di silenzio, quando tutti credevano che l'uscita della nota ufficiale sulla separazione fosse ormai imminente, Ilary e Totti hanno raccontato la loro verità, insieme, anche se con due profili social diversi. Ilary ha pubblicato una stories in cui la famiglia è riunita a cena fuori in un noto ristorante al centro di Roma. Ci sono lei, i figli e pure Totti. La tavola è piena di portate, Ilary fa una battuta con il ristoratore e mostra la figlia Isabel, il figlio Cristian e Totti intento a bere. L'ex Capitano della Roma, invece, ha scelto di pubblicare un susseguirsi di stories in cui si dice stanco di certi chiacchiericci, parla di fake news, si dice stufo di dover smentire e chiede rispetto perché di mezzo ci sono i bambini.

All'uscita dal ristorante la coppia è stata assediata dai paparazzi che hanno provato a farsi dire qualcosa di più. Ilary ha spiegato quella linguaccia pubblicata sui social, giustificandola come "una presa in giro". Totti non ha aggiunto molto, se non qualche battuta. E quando i giornalisti gli chiedono un bacio risponde: "Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne". "Attenti, che non ho l'assicurazione", ha poi aggiunto l'ex Capitano della Roma, per farsi strada con l'auto tra fotografi e gente comune.

Poche parole e qualche stories che, almeno per ora, non bastano per mettere a tacere il gossip.