La torre con una testa di donna incastonata nel muro: dove trovarla a Roma

A Roma c'è una torre detta "Torre della Pulzella", ma in pochi sanno identificarla o conoscono la sua storia. Si tratta della Torre dei Caetani situata sull'Isola Tiberina, allo sbocco del ponte dei Quattro Capi. La si conosce anche come "Torre della Pulzella", appunto, per via della scultura del volto femminile inserita all'interno della torre.

La leggenda narra che quella testa appartenesse ad un nobile donna del 1350 costretta a restare chiusa nella torre, poiché non volle sposare un nobile. In attesa del suo vero amato partito per la guerra, che non fece mai ritorno a casa, si narra che sia ancora lì in attesa di riabbracciarlo un giorno, ignara del tempo trascorso.

In realtà la testa della donna presente nella Torre Caetani è databile al I secolo d.C.. Secondo alcuni documenti risalenti al XII secolo, la torre appartenne alla famiglia Pierleoni, la quale aveva fatto dell'isola Tiberina un'importante fortificazione. Qui, nel 1078 trovò rifugio papa Vittore III e nel 1088 Papa Urbano II.

Nella seconda metà del XIII secolo, la torre fu abbattuta dagli Angioini, perché - al tempo - appartenente agli avversari Prefetti di Vico. Poi il complesso passò alla famiglia Caetani che lo rese una sontuosa residenza.

Dopo il trasferimento della nobile famiglia nel XVI secolo, dal 1638 il complesso residenziale e la torre furono concessi ai Padri Minori Osservanti, che avevano dal 1536 la vicina chiesa di San Bartolomeo all'Isola. Nel 1876 il primo, il secondo piano e gran parte della torre divennero di proprietà comunale e vennero dati in concessione all'Università israelitica.

foto copertina da instagram @lafcadio1974