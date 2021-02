"Tor Marancia Meccanica", il nuovo singolo di Gaboh nel quartiere della street art

E' arrivata in radio "Tor Marancia Meccanica", il nuovo singolo di Gabriele Hinterman, in arte Gaboh, cantautore e polistrumentista italo-svizzero nato e cresciuto a Roma.

Si tratta di una canzone ispirata da un quartiere magico, lo stesso dove l’artista è nato e cresciuto. Una visione onirica e vellutata della vita di tutti i giorni con atmosfere sognanti e sognate dove la realtà incontra la fantasia.

“La strada e la certezza che ci dà diventa elemento salvifico in un momento difficile della vita stessa. Tor marancia che con il suo meccanismo salva e ripara i sogni in un contesto magico che riporta la vita ad un forte elemento di appartenenza”, ha dichiarato il cantautore.

Chi è Gaboh

Gabriele Hintermann, classe 1985, è figlio dell'attore di prosa, televisione e cinema Carlo Hintermann. La sua passione per la musica comincia all'età di 11 anni quando inizia a intraprendere i primi studi musicali con la chitarra classica. A soli 12 anni le prime canzoni scritte per il suo primo gruppo rock chiamato "Red sky". Successivamente la passione per il blues, il jazz e la musica classica iniziando a suonare il contrabbasso ed iscrivendosi al conservatorio di Santa Cecilia dove è attualmente specializzando in violoncello, strumento con il quale si esibisce in vari teatri con l’orchestra del conservatorio stesso.

Registra parti strumentali con il contrabbasso per film e documentari e vanta diverse partecipazioni musicali con svariate band tra le quali la jug band “No Funny Stuff” con la quale realizza numerosi concerti e partecipa al talent “Tu si que Vales” su canale 5.

È contrabbassista e co-fondatore della balkan band romana Errichetta Underground giunta quest’anno al decimo anno di carriera e con la quale organizza ogni hanno ”Errichetta Festival”.