Topolino, sul numero 3518 parte il viaggio alla scoperta dell'Appia Antica

Il numero di Topolino 3518 vedrà il famoso topo protagonista di un viaggio nel tempo e nello spazio sull'Appia Antica. Il fumetto, uscito lo scorso mercoledì 26 aprile e presentato in occasione del Napoli Comicon 2023, dà il via a Topolino e la via della storia, un percorso su una delle più suggestive vie pubbliche del mondo romano, candidata a diventare patrimonio dell’UNESCO.

Topolino e l'avventura sulla via Appia Antica

Questa prima avventura sarà per Topolino una traversata pericolosa, sceneggiata da Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina. Il topo più famoso del mondo sarà protagonista di un appassionante percorso a cavallo tra la storia e la cultura della nostra terra.

“La storia nasce da una serie di incroci e incontri, come si convince per un racconto dedicato ad una strada, ma tutto parte dal mio interesse per l’archeologia. L’Appia Antica è un luogo speciale che frequento da sempre, vicinissimo a dove vivo. È una strada che ancora oggi parla a chi la percorre e contiene un’infinità di storie”, ha commentato Artibani. "Percorrendo l’Appia Antica - ha aggiunto Alessandro Perina - abbiamo avuto modo di vivere situazioni e luoghi affascinanti con un continuo scambio tra presente e passato. Questi salti temporali hanno richiesto una particolare cura nel rappresentare monumenti e luoghi storici: talvolta erano da raffigurare nel loro stato attuale, mentre in altre situazioni bisognava renderli nello splendore dell’epoca, ridisegnando per esempio il mausoleo di Cecilia Metella come appariva al viaggiatore sull’Appia Antica".

Topolino 3518 è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 26 aprile con la variant cover disegnata da Giorgio Cavazzano.