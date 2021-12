Tony, l'influencer dei cappuccini che spopola sul web: "Ecco come sono diventato il barista di tik tok"

Una popolarità nata per caso durante il primo lockdown che in poco tempo ha eletto Tony Berry a uno fra i primi venti influencer italiani di tik tok con oltre un milione di follower. Stiamo parlando del messinese Antonio Bernardo, in arte Tony Berry, barista messinese, che vive da 7 anni a Roma e lavora al "Porto di ripetta Bar" nel centro storico della capitale e che è ormai conosciuto, dal popolo del web e dai vip, come l'artista che disegna sulle schiume dei cappuccini. Lo scrive MessinaToday.

Dai ritratti di personaggi famosi, ai nomi commissionati dai suoi follower, passando per le opere dei pittori più famosi a soggetti di ogni tipo, per Tony Berry non c'è limite alle possibili rappresentazioni che si possono eseguire in una tazzina bianca. Ed è proprio la sua capacità di aver unito la passione per il disegno all'amore per il suo lavoro che nasce la fama di cui oggi il 36enne gode.

"Tutto è cominciato per caso, durante la prima chiusura per la pandemia quando il mio locale era chiuso e ho deciso di scaricare Tik tok e postare dei miei lavori", racconta Tony Berry. "In poco tempo ho cominciato ad avere sempre più follower che mi chiedevano di realizzare i loro nomi, poi altri soggetti e così sono passato a rappresentare figure sempre più difficili".

Linee, forme, colori. Per Tony Berry sul cappuccino ci può andare proprio tutto. Persino il ritratto di Messi, che lo ha consacrato alla popolarità raggiungendo oltre 3 milioni di visualizzazioni, eleggendolo definitivamente a "barista di tik tok". "Da quando abbiamo riaperto tantissime persone che si trovano a Roma vengono adesso a cercarmi per conoscermi dopo aver visto i miei lavori sui social - prosegue Tony - Non solo italiani, ma anche francesi, svizzeri, tedeschi, che seguono il mio profilo".

Persone note e non che ne apprezzano la simpatia e il talento che Tony regala in ogni suo video. Anche Manuela Arcuri ha voluto dedicare un post all'influencer messinese ringraziandolo per il ritratto da lui realizzato sulla schiuma del cappuccino. "Sei veramente unico, incredibile, hai un talento unico al mondo, complementi", ha detto l'attrice.

Tony, dopo il diploma al Liceo artistico "E. Basile" ha mosso i primi passi nel mondo dei bar nella città dello Stretto e a Reggio Calabria dove ha conosciuto sua moglie, con cui ha deciso poi di trasferirsi a Roma. Da un mese e mezzo è diventato papà della piccola Margot. "L'esperienza più bella della mia vita", ha raccontato.