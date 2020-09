Tommaso Paradiso, la nuova canzone saluta l'estate. Fan scatenati: "Sembra la sigla di un cartone animato"

“Io non sono perfetto, anzi sono sbagliato sin dalla nascita. Ma mi piace così. Ricordami è vostra”. Così dal profilo Instagram Tommaso Paradiso ha presentato la sua nuova canzone: Ricordami è il quarto singolo da solista dopo la rottura al vetriolo con i Thegiornalisti. Sound retrò per la ballata già destinata a diventare per molti la colonna sonora di un’estate che se ne va, "una botta di malinconia mista a una nostalgica allegria" - per dirlo nelle parole del suo autore. Testo semplice, “banale” per i più critici.

Ricordami: la nuova canzone di Tommaso Paradiso

Un nuovo singolo - dopo ‘Non avere paura’, ‘I nostri anni’ e ‘Ma lo vuoi capire’ - salutato da migliaia di commenti. Per il cantautore romano tanti apprezzamenti: “Non ne sbagli una, già la amo” - scrive Vittoria tra coloro che hanno atteso ansiosi la mezzanotte per ascoltare la nuova canzone di Tommaso Paradiso appena uscita. “Un altro meraviglioso successo” - commenta Roberto. “Bravo Tommaso, perché hai sfornato l'ennesimo brano godibile, fresco, piacevole che strappa un sorriso misto a un po' di malinconia. Sei veramente un grande. Complimenti” - scrive Giulio. C’è chi poi non aspetta altro che poterla cantare a squarciagola nei prossimi concerti, quello di Roma sarà il 22 aprile 2021.

Ironia sulla canzone di Tommaso Paradiso: "Sembra è quasi magia Johnny"

Sono i suoni anni ‘80 a catturare l’attenzione, qualcuno trova reminiscenze dei Ricchi e Poveri e Gianni Togni. Fan e seguaci di Tommaso Paradiso si scatenano, sulla nuova canzone fiume di commenti ironici: il sax iniziale piace ma non perdona, “sembra è quasi magia Johnny” - l’osservazione che va per la maggiore.

E tra chi goliardicamente lancia l’idea di un duetto con Cristina D’Avena, c’è chi chiede a Tommaso Paradiso di ritornare con i Thegiornalisti. “A Tommà...rimettiti coi Thegiornalisti. Quelle canzoni si che erano perle, nessuna esclusa. Con queste non si sa che stai a fa…” - commenta Davide.