Tom Cruise a Roma, le riprese di Mission Impossible 7 per le vie del centro

Tom Cruise, in questi giorni, è nella Capitale, per le riprese di "Mission Impossible 7". L'attore americano, infatti, è alle prese con un nuovo episodio della famosissisa saga, diretto da Christopher McQuarrie che avrà come set proprio la Città Eterna.

"Le grandi produzioni cinematografiche internazionali - si legge in una nota di Roma Capitale - continuano a scegliere Roma. Dopo il lockdown si registra una intensa ripresa, nel periodo giugno-agosto le richieste all’Ufficio Cinema sono 596, in aumento rispetto alle 583 del 2019. E la città come l'Amministrazione li accoglie. E' stata autorizzata in questi giorni dagli uffici capitolini la Società Lotus Production srl per la realizzazione del nuovo Mission Impossible".

Di un consistente impegno economico ed organizzativo parla il Campidoglio, che ha richiesto scrupolose misure di prevenzione della diffusione del virus, con test giornalieri per l’intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature: "Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma".

Mission Impossible nelle vie del centro

Mission Impossible sarà girato in varie strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, Corrado Ricci, Fori imperiali. Nei primi giorni le riprese interesseranno prevalentemente il Rione Sant’Angelo e il rione Monti per poi investire diverse vie del Centro. Le troupe - come riporta Roma Capitale - lavoreranno anche in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant'Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali.

"Un segnale importante per la Capitale e per il Paese dopo il blocco totale generato dal lockdown che ha colpito pesantemente la produzione cinematografica in tutto il mondo. Una ripresa - conclude il Campidoglio - resa possible dalla determinazione con cui il nostro paese sta affrontando e convivendo con la pandemia e che non deve essere messo in crisi da comportamenti superficiali o irresponsabili".