Cinema, l'arena galleggiante dell'estate romana

Torna a Roma anche nell'estate 2021 il Timvision Floating Theatre Summer Fest, la manifestazione che animerà l’estate romana dal 24 giugno al 9 settembre con un cartellone ricco di ospiti, anteprime, incontri, rassegne a tema, proiezioni di grandi classici, cult, film di genere, film restaurati, esordi alla regia, opere provenienti da tutto il mondo e anche titoli proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’iniziativa nasce da un’idea di Alice nella Città in collaborazione con EUR SPA, società proprietaria del Parco Centrale e del Laghetto dell’EUR e grazie alla partnership con il main sponsor TIMVISION, la tv di TIM.

La manifestazione è arricchita dalla collaborazione con Cinemeccanica che curerà tutte le proiezioni attraverso la società Pino Chiodo Cinema Engineering e si svolgerà sull’unica arena galleggiante ecocompatibile immersa in un contesto urbano con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless.

“Grazie alla collaborazione e all’abbraccio di tanti festival, dal Taormina Film Fest, al Far East Film Festival fino alla Mostra del Cinema di Venezia, il Floating si è trasformato in un vero e proprio Summer Fest, con anteprime, film in lingua originale, esordi, restauri ed incontri con gli autori. Il nostro ringraziamento - affermano i direttori di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - va a loro e alle tante istituzioni culturali che ci stanno affiancando in questa avventura che in questa edizione si svolgerà lungo tutta l’estate dal 24 giugno al 9 settembre per andare incontro al pubblico“.

Ad accompagnare il festival in questa sua seconda e rinnovata edizione la madrina Andrea Delogu, attrice e conduttrice, che dichiara: “Finalmente è arrivato il momento di riappropriarci dello spazio e del tempo condiviso, seppur con tutte le dovute precauzioni. L’idea di tornare a immergersi nelle emozioni proiettate su un maxischermo, come un vero e proprio rito collettivo è senza dubbio una tra le più belle immagini della Ripartenza”.

E il padrino, l’attore italo-canadese, star delle serie TV “Grey’s Anatomy” e “Station 19” Giacomo Gianniotti che afferma: “Sono entusiasta di essere coinvolto in questo evento. L'EUR per me ha un significato speciale: ci sono cresciuto, e il laghetto è il posto della mia infanzia. Sarà per me un ritorno alle origini, un'occasione per dare valore ad un luogo che per me ha significato molto”.

Il programma di Timvision Floating Theatre

Apertura in musica giovedì 24 giugno con l’attesa anteprima italiana di “Sognando a New York - In the Heights” versione cinematografica dell’omonimo musical che arriva a Roma dopo aver inaugurato il Tribeca Film Festival 2021 di New York.

Il film è diretto da Jon M. Chu con musica e testi di Lin-Manuel Miranda, libretto di Quiara Alegría Hudes e concept dello stesso Miranda e che sarà distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures nelle sale cinematografiche a partire dal 22 luglio. Un evento cinematografico in cui le strade sono piene di musica e i sogni più piccoli diventano grandi.

Per il secondo anno il TIMVISION Floating Theatre Summer Fest potrà contare sulla collaborazione con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello che presenterà, all’interno del programma, 5 serate dedicate alla cinquina delle opere prime dei David di Donatello 2021. Il primo appuntamento sarà giovedì 24 giugno con Pietro Castellitto vincitore come miglior regista esordiente quest’anno con “I predatori”. Martedì 6 luglio sarà la volta di “Non odiare” di Mauro Mancini presente insieme alla sua protagonista Sara Serraiocco. Gli appuntamenti speciali David di Donatello continueranno nel mese di luglio e agosto con “Magari” di Ginevra Elkann, “Sul più bello” di Alice Filippi e “Tolo Tolo” di Luca Medici in arte Checco Zalone.

Si rinnova anche la partnership con il Boat In di Venezia, mentre nascono da quest’anno le collaborazioni con il Far East Film Festival di Udine, di cui saranno riproposti alcuni titoli tra i quali “Better Days”, “The Wheel of Fortune and Fantasy” e “Rohmer in Giappone”, e con il Taormina Film Fest 67 con il quale sarà condivisa l’anteprima di “Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga” diretto da Will Gluck, che sarà proiettato in contemporanea sul maxischermo all’EUR e al Teatro Antico di Taormina mercoledì 30 giugno. La premiere rientrerà nel ciclo di film “Aspettando Alice” rivolti al target family e young.

Arriva dal Festival del Nuovo Cinema di Pesaro il film “Il ragazzo più bello del mondo” (“The Most Beautiful Boy in the World”) di Kristina Lindström e Kristian Petri che sarà proiettato domenica 27 giugno alla presenza del protagonista, l’attore svedese Bjorn Andresen.

Dalla collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma una serie di appuntamenti dedicati a “cinema e donne”. Si comincia venerdì 25 giugno con “Maledetta primavera” presentato dalla regista Elisa Amoruso e dal cast, tra cui la giovane protagonista Emma Fasano. Si prosegue con “Antigone” di Sophie Derapse, “Her” di Phyllida Lloyd, “The Farewell” di Lulu Wang e “Deux” di Filippo Meneghetti.

“Abbiamo scelto di affiancare Alice nella Città offrendo al pubblico del Floating Theatre una rassegna dedicata al cinema delle donne raccontato dalle donne ma anche da un autore, Filippo Meneghetti, che alla sua opera prima, ne offre una rappresentazione intima e segreta, volata fino agli Oscar® - spiega Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma – Per chi vorrà seguirci nelle nostre serate, una selezione transgenerazionale in cui si parla di sentimenti, ma non solo, diventa l'occasione per cogliere sguardi mai scontati, in cui il femminile entra non solo come oggetto di un'attenzione speciale ma come soggetto autenticamente protagonista. E sarà sorprendente cogliere la capacità che questi film rivelano di raccontare le storie di tante protagoniste da un punto di vista che offre sincerità inattese”.

Il TIMVISION Floating Theatre Summer Fest aderisce, lunedì 28 giugno, alla giornata mondiale dell’orgoglio LGBT con una serata organizzata in collaborazione con il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli alla quale parteciperanno anche il conduttore televisivo e regista teatrale Pino Strabioli, la regista Karole Di Tommaso e l’attrice Linda Caridi e che prevede la proiezione di “Stonewall” di Roland Emmerich. ll film ricorda i moti del 1969 quando, nella notte tra il 27 giugno e il 28 giugno la polizia a New York irruppe nello Stonewall Inn, un bar gay nel Greenwich Village, dando inizio a una serie di violenti scontri con dei gruppi di omosessuali. Viene considerato simbolicamente il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Per questo motivo il 28 giugno, e in generale il mese di giugno, è stato scelto dal movimento LGBT per celebrare il "Gay Pride".

Alice nella Città darà idealmente il via dal TIMVISION Floating Theatre Summer Fest alle Notti Bianche del Cinema in programma il 2 e del 3 luglio in tutta Italia nell’ambito del progetto nazionale di rilancio #soloalcinema.

Evento speciale la versione restaurata de “I cento passi” di Marco Tullio Giordana che verrà proiettato al TIMVISION Floating Theatre Summer Fest venerdì 16 luglio, introdotto dallo stesso regista, alla vigilia dell’anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino.

In cartellone anche alcune delle opere presentate alla scorsa edizione di Alice nella Città e che usciranno in sala il prossimo autunno, come “Stray” di Elisabeth Lo e “Gagarine” debutto alla regia di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.

In programma anche “Non uccidere” proiettato venerdì 2 luglio, nell'ambito delle Notti Bianche del Cinema e introdotto dal regista Andrea De Sica, l’incontro con Gabriele Muccino che, venerdì 9 luglio, presenterà al pubblico “Gli anni più belli”, il premiato documentario “Mi chiamo Francesco Totti”, domenica 11 luglio, alla presenza del regista Alex Infascelli e il film "L’amore a domicilio" diretto da Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati.

Tra gli eventi di luglio anche un ciclo dedicato ai film restaurati di Wong Kar-Wai grazie alla Tucker Film, tra i quali “In the Mood for Love”, in occasione dei 20 anni dall'uscita, “Hong Kong Express”, “Happy Together” e “Angeli perduti”, e l’omaggio, organizzato insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, a due grandi interpreti del cinema italiano: Monica Vitti e Nino Manfredi con le proiezioni delle versioni restaurate de “La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli e “Pane e cioccolata” di Franco Brusati.

L’immagine del TIMVISION Floating Theatre Summer Fest è stata realizzata da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. La rassegna prevederà inoltre la proiezione di alcuni dei migliori corti realizzati dagli studenti dell’Accademia nel corso degli ultimi anni all’interno del suo programma.

Una novità di quest’anno è rappresentata dal Premio del pubblico TIMVISION: gli spettatori potranno esprimere la loro preferenza per uno dei titoli delle ultime stagioni cinematografiche proiettati al festival. Il film più votato sarà premiato a settembre al termine della manifestazione.