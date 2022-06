Tim Summer Hits, la musica dell'estate protagonista a piazza del Popolo

La grande musica torna live, in tv, online e in alcune tra le più suggestive piazze italiane. Si parte giovedì 23 giugno proprio da Roma: le prime tre serate del Tim Summer Hits si terranno, infatti, in piazza del Popolo per poi proseguire in altre città.

Protagoniste assolute le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana. A condurre ci saranno Andrea Delogu e Stefano De Martino. Dopo la Capitale, ci si sposterà a Portopiccolo (TS) e Rimini.

I protagonisti di Tim Summer Hits 2022

Tantissimi sono gli artisti che calcheranno il palco del TIM Summer Hits. Di seguito l'elenco completo:

ACHILLE LAURO, AIELLO, AKA7EVEN, ALBE, ALESSANDRA AMOROSO, ALEX, ALVARO SOLER, ANA MENA, ARISA, BABY K, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BOB SINCLAIR, BOOMDABASH e ANNALISA, BRESH, CHIARA GALIAZZO, CLEMENTINO, COEZ, DEDDY, DARGEN D'AMICO, DITONELLAPIAGA, DONATELLA RETTORE e TANCREDI, ELISA, ELODIE, ERMAL META, FABRI FIBRA e MAURIZIO CARUCCI, FABRIZIO MORO, FEDERICO ROSSI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, FRANCO 126 e LOREDANA BERTE, GABRY PONTE e LUMIX, GAIA, GAUDIANO, GHALI, GIANMARIA, GIGI D'ALESSIO, GIUSY FERRERI, IRAMA, J-AX e SHADE, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LA RUA, LAZZA, LDA, LUCHE', LUIGI STRANGIS, MADAME, MALIKA AYANE, MARA SATTEI, MARCO MASINI, MARCO MENGONI, MARGHERITA VICARIO, MARIO BIONDI, MARRACASH, MATTEO BOCELLI, MATTEO ROMANO, MICHAEL BUBLE', MICHELE BRAVI, MR. RAIN, MIKA, MYSS KETA, NEK, NINA ZILLI, NOEMI e CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PRISTIESS, RAF, RAPHAEL GUALAZZI, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT e ELETTRA LAMBORGHINI e LOLA INDIGO, ROVERE e CHIAMAMIFARO, SAM RYDER, SANGIOVANNI, SILVIA SALEMI, SISSI, TANANAI, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, UMBERTO TOZZI, VALENTINA PARISSE, VEGAS JONES, LE VIBRAZIONI, WILLIE PEYOTE.

Le date romane del Tim Summer Hits

Le prime tre tappe della kermesse musicale, come anticipato, saranno proprio a Roma. E gli artisti saranno così suddivisi: il 23 giugno si esibiranno, a partire dalle 21, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash, Sangiovanni. Il 24 giugno, sempre alle 21, sarà la volta di Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, GHali, Gigi D'Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tatti Nucleari, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini & Lola Indigo, Tananai e Umberto Tozzi. Il 25 giugno, sarà il momento di Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boombadash, Baby K, Fabrizio Moro, Framcesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse.

Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia. TIM Summer Hits è un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.