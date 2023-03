"Ti spedisco in convento", il set della nuova stagione a due passi da San Pietro

E' a Roma, a due passi da San Pietro, il set della nuova stagione di “Ti spedisco in convento”, il docu-reality in 4 puntate prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery.

La terza stagione del docu-reality sarà disponibile su Real Time dal 9 aprile e in streaming su discovery+. Tra le novità della terza stagione, una location tutta nuova, nella Capitale appunto. Si tratta del convento delle suore di San Giovanni Battista, sull’Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro.

Qui 5 giovani ragazze “ribelli” saranno chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di tempo nel convento. Ad accompagnare le protagoniste di questo esperimento sociale in forma di docu-reality, ci sarà la comunità delle suore Battistine di Roma che fanno dell’educazione e dell’istruzione dei giovani il loro carisma. Le ragazze, ignare della reale destinazione, sono convinte di partecipare a un altro tipo di reality, più simile ai loro standard di vita: si ritroveranno, invece, di fronte alle porte del convento di San Giovanni Battista. Quali conseguenze avrà l’incontro tra due mondi così diversi?

Le rigide regole del convento, fatte di sveglie all’alba, partecipazione alle funzioni religiose unite al divieto nell’uso del cellulare e dell’alcool, riusciranno a gettare una nuova luce nella vita delle 5 ragazze?