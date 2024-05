The Kolors e Fiorello riportano il "Karaoke" in piazza: concerto a sorpresa al centro di Roma

"Siamo appena arrivati a Roma e oggi giriamo il videoclip di Karma", lo aveva annunciato nella mattinata di lunedì 13 maggio, su Instagram, Stash. Il frontman dei The Kolors aveva anche dato appuntamento a tutti i fan nel tardo pomeriggio: "Se vi va di venire a cantare un po' di canzoni insieme a noi - aveva detto il cantante - e far parte del nostro videoclip ci vediamo in piazza San Silvestro nel pomeriggio".

Detto fatto. La band di Napoli ha trasformato quello che doveva essere il video del suo nuovo singolo in un concerto improvvisato, non solo, ha catapultato in molti negli anni '90 riportando in piazza il "Karaoke" di Fiorello. E lo showman siciliano poteva forse mancare a questo appuntamento?

"Come ti chiami?", chiede Fiorello. "Antonio", risponde Stash. "Da dove arrivi?", "Da Cardito in provincia di Napoli", risponde il cantante. Ha inizio così lo show che riporta nel 1992 con Fiorello showman in piazza che presenta, suona la batteria, intrattiene il pubblico.

Direttamente da Viva Rai 2, il mattatore è salito sul palco di piazza San Silvestro con Stash e i The Kolors rendendo ancora più frizzante questo strano pomeriggio romano. L'evento ha coinvolto tantissimi romani accorsi appositamente in centro e numerosi turisti di passaggio che hanno condiviso sui social dei momenti di puro divertimento.

Da Karma, nuovo brano del gruppo, a "Un ragazzo una ragazza" e a "Italodisco", piazza San Silvestro si è trasformata per alcune ore in un palcoscenico a cielo aperto. Di seguito alcune stories condivide dai fan della band in vetta alle classifiche.

