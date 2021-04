La drammatica fine della città tunisina Neapolis: History Channel celebra il Natale di Roma

History Channel (canale 407 di Sky) celebra il Natale di Roma con una settimana di programmazione che racconta la grandezza dell’impero romano, la sua incredibile ascesa e la sua progressiva decadenza.

Tra i tanti titoli, italiani e internazionali, proposti, Tesori nascosti: Tsunami nell’antica Roma, in onda mercoledì 21 aprile alle 22.40, racconta le recenti scoperte su Neapolis, l’odierna Nabeul, un'importante città tunisina descritta dalle fonti storiche come ricca e fiorente, dotata di un porto che rappresentava un importante snodo commerciale nell’antichità. Una violenta tempesta abbattutasi sulla costa della Tunisia nel 2004 ha fatto emergere i resti del porto della città, dal quale le navi salpavano per distribuire in tutto l’impero il garum, la salsa di pesce simbolo internazionale dell’identità culinaria romana.

Il documentario

Il documentario ripercorre i fatti che hanno portato alla distruzione della città nel 365 d.C., quando uno tsunami disastroso ha indebolito il terreno sottostante e che ha fatto sprofondare in mare gran parte della florida Neapolis. Alla gigantesca frana sottomarina si aggiunse la crisi economica e politica vissuta da Roma nel tardo impero, che dissolse anche il mercato del garum e la sua rete commerciale; all'improvviso furono le fondamenta di quella attività commerciale estremamente redditizia che iniziarono a vacillare, non solo in Nord Africa, ma in tutte le province del Mediterraneo dell’impero romano. Il crollo della domanda, l’interruzione della catena di distribuzione e il complesso industriale che affondava lentamente nelle acque del Mediterraneo segnarono il destino di Neapolis.

