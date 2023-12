Vivi Cinema e Teatro: sei biglietti a 25 euro

Torna nella Capitale la terza edizione del progetto ViviCinema&Teatro realizzato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con l’Associazione Esercenti Cinema del Lazio (Anec Lazio), l’Associazione Teatri Privati Italiani (Atip) e l’Unione Teatri di Roma (Utr).

L’iniziativa che mira a promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività culturali di Roma, per l’edizione 2023 offre un numero maggiore di ingressi al cinema e al teatro agli stessi costi dello scorso anno. Infatti si potranno acquistare, entro il 31 maggio 2024, a 25 euro 6 ingressi per il cinema e 3 per il teatro. Vanno esclusi dal carnet eventi speciali, anteprime e proiezioni in 3d.

Un aumento che si riscontra anche nel totale dei carnet messi a disposizione del pubblico ben 12.500 (oltre 3mila in più rispetto l’edizione scorsa) e di cinema e teatri aderenti rispettivamente 27 (129 schermi) e 32 (nella stagione 2022 erano 18 i cinema e 29 i teatri).

“Proseguiamo e rafforziamo la nostra offerta culturale, per renderla ancora più ricca e ancora più fruibile. I carnet di ingresso a cinema e teatri si sono rivelati un successo e l’Amministrazione ha quindi deciso di investire molte più risorse su questa terza edizione”- dichiara il sindaco Gualtieri – “Cinema e teatri rappresentano un potente strumento di diffusione della cultura, ma anche di svago e di aggregazione, renderli più accessibili a tutti è una scelta che piace ai cittadini e che Amministrazione comunale, Camera di Commercio e associazioni del settore portano avanti insieme”.

Sull’aumento dell’offerta è intervenuto Miguel Goto, assessore alla cultura: “Il cinema e il teatro sono da sempre forti aggregatori sociali e strumenti universali di diffusione di cultura. Invogliare i romani a frequentare le sale dei nostri cinema e teatri è una priorità per questa Amministrazione, così come lo è sostenere la domanda culturale e valorizzare l’offerta di cultura a Roma”.

Lorenzo Tagliavanti presidente della Camera di Commercio di Roma sottolinea l’importanza della cultura: “Oltre ad avere una funzione sociale fondamentale rappresenta un potente volano di sviluppo economico in grado di creare benessere, ricchezza e posti di lavoro ed è per questo che sosteniamo con convinzione questa iniziativa, incoraggiati anche dal grande successo di partecipazione registrato nelle prime due edizioni. I cinema e i teatri sono parte essenziale dell’anima di Roma ed è impensabile immaginare la nostra città senza una loro attività a pieno regime”.