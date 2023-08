Il "terremoto" Travis Scott fa tremare Roma: show da urlo anche con Kanye West

"Avete sentito il terremoto a Roma?". A chiederselo, intorno alle 21:30 di ieri su Twitter e Facebook, sono stati tanti cittadini romani e vip, tra loro pure la conduttrice Caterina Balivo e l'attrice Chiara Francini. Post commentati da molti che hanno sottolineato di aver avuto la stessa impressione. Segnalazioni arrivate dal centro e dalla zona sud della Capitale.

Tante. A causare quelle vibrazioni è il concerto di Travis Scott, rivelato a sorpresa la settimana scorsa dall'artista con un post su Instagram. Nessun sisma però è stato però rilevato né ieri sera e nemmeno nel corso della nottata dal sito dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologi. C'è stato però un evento che ha generato un gran rumore e vibrazioni nei pressi del Circo Massimo, anche "grazie" - per così dire - alle sue cento casse sul palco che ci sono sommate a quelle installate per dare vita allo show.

Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato? — Caterina Balivo (@caterinabalivo) August 7, 2023

Ma è il terremoto o Travis Scott? Se è lui veramente faccio una follia. — Chiara Francini (@chiarafrancini) August 7, 2023

"Ma è il terremoto o Travis Scott? Se è lui veramente faccio una follia", ha scritto la Francini. Ed era proprio il concerto a generare quelle vibrazioni. Le oltre sessantamila persone presenti al Circo Massimo hanno ballato, saltando, per due ore sulle canzoni del rapper texano Jacques Bermon Webster II, che appunto come nome d'arte ha scelto Travis Scott. Un hype da far tremare la Capitale per il lancio del suo disco Utopia, uscito il 28 luglio e già prodotto da record. Il brano Hyaena, per intenderci è primo, insieme ad altri 8 singoli del disco direttamente entrati nella Top10 della classifica globale, mentre tutti i brani dell'album sono nella Top30.

All'evento c'erano in tribuna tanti artisti come Gemitaiz, Tedua, Matteo Paolillo, Sick Luke, Emma Marrone, ma anche Bebe Vio, Giorgia Soleri, i calciatori Dybala, El Sharawy, Abraham, Cristante. Alla terza canzone la sorpresa: Kanye West sul palco a cantare con il suo pupillo scatenato Can tell me nothing. Il Circo Massimo è esploso, saltando con Travis Scott, un gladiatore in bianco tra fiamme e fumogeni.