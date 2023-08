Terracina, dal Tempio di Giove al mare cristallino: un borgo marinaro da scoprire

Tra i borghi di mare che vale la pena visitare nel Lazio, c'è senza dubbio Terracina. E' questa, infatti, una delle località di mare più turistiche della nostra regione.

Terracina, è la porta meridionale dell'Agro Pontino, nota per il suo mare, per il suo porto e per il Tempio di Giove Anxur, parte di un complesso monumentale situato sul Monte Sant'Angelo e che costituiva una necropoli. Secondo un'antica leggenda riportata da Dionigi di Alicarnasso, a fondare Terracina furono i profughi di Sparta. Qui Ulisse salì sulla cima per osservare il profilo del Circeo dove viveva la Maga Circe. Di Terracina si innamorò il poeta Goethe ed è questa stessa cittadina, ancora oggi, ad incantare i turisti.

Cosa vedere a Terracina

Terracina è famosa per il suo mare pulito e per le sue belle spiagge. E' punto di partenza per interessanti gite al Circeo, a Sabaudia e a Sperlonga, ma vanta anche un'antica storia e un fascino che la porta ad essere meta molto amata non solo per il relax in spiaggia. Qui, da vedere, è sicuramente il Tempio di Giove Anxur, di cui oggi rimane qualche resto sul Monte Sant'Angelo, anche noto come Monte Giove. Da visitare anche il Duomo di Terracina, il Foro Romano ancora ben conservato e la via Appia. Infine vale la pena fare una passeggiata al porto che si trova nella zona detta Terracina Bassa: qui, soprattutto al calare del sole, camminare tra le barche dei pescatori, ammirando il mare cristallino, suscita emozioni memorabili.

Cosa mangiare a Terracina

A metà tra il Lazio e la Campania, Terracina gode di influenze culinarie di mare e di montagna. Qui sono degne di nota le zuppe di pesce, la frittura di paranza e, in generale, i piatti di mare. Tra i dolci spiccano le bombe fritte, le ciambelle al vino e le fragole Favetta. Da bere il Moscato di Terracina IGT. A Terracina si trovano ristoranti per tutti i gusti, dagli indirizzi gourmet (Locanda Altobelli, Essenza) alle trattorie di mare e al Centro Ittico Cooperativa dei Pescatori.

Dove dormire a Terracina

Esistono diverse soluzioni per dormire a Terracina: dagli hotel (come Hotel Ristorante Meson Feliz e Telma Hotel) ai B&B (Palazzo Cardinale, Villa Giuseppina, C'era una volta). Non mancano affittacamere e case vacanze.

Come raggiungere Terracina da Roma

Terracina dista 130 km da Roma, per un tempo di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Per raggiungerla prendere A24 e A1/E45 in direzione di Via Dei Monti Lepini/SS156 a Frosinone. Prendere l'uscita Frosinone da A1/E45, continuare su SS156. Prendere NSA 255 Terracina Prossedi in direzione di Via Appia Nuova a Terracina.

