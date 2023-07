Terme Sabine di Cretone, benessere e relax a meno di un'ora da Roma

A circa 30 km da Roma, nel comune di Palombara Sabina, si trovano delle terme ideali per staccare la spina da caldo e routine. Sono le Terme Sabine di Cretone, immerse nella natura e ai piedi di un rigoglioso bosco.

Tre grandi piscine, di cui una per bambini, alimentate direttamente da sorgenti termominerali solfuree, per uno specchio d’acqua complessivo di circa 1500 metri quadrati, dotate di circuito per idromassaggi.

Un'oasi felice dove relax e benessere si incontrano per regalare salute e divertimento a coppie, singole, amici, famiglie con bambini.

Tutto il benessere delle Terme Sabine di Cretone

Le Terme Sabine di Cretone si avvalgono di un'acqua nota per le proprietà terapeutiche e cosmetiche fin dall’antichità. Da qualche anno sono riconosciute dalla Sanità per il trattamento di malattie della pelle, delle vie biliari, dello stomaco, artroreumatiche e per le affezioni dell’apparato respiratorio.

Queste terme, a meno di un'ora da Roma, si caratterizzano per l’eccezionale clima di totale benessere che si percepisce non appena si entra all’interno dello stabilimento. Chi lo desidera può praticare l’acqua-gym, inoltre, a completare l’offerta, ci sono i campi di padel, tennis e calcetto. Per i più piccoli un divertentissimo mini club e possibilità di corsi di ceramica.

Il complesso che copre un’area di circa tre ettari attrezzati dispone di ampi Solarium sia pavimentati che a verde e consente di usufruire all’interno di servizi di tavola calda – bar, spogliatoi, guardaroba, sala maxi video e tanto altro.

