Primavera alle terme: 12 oasi di benessere da scoprire a Roma e nel Lazio

Primavera inoltrata, con le temperature miti (ma ancora non afose) e il sole che tramonta tardi: è il clima ideale per trascorrere una giornata di relax all’area aperta, magari dopo una settimana di duro lavoro. Nei dintorni della Capitale, ma anche nel cuore della città, esistono delle strutture termali dove dimenticarsi del tempo che passa e regalarsi una parentesi assolutamente rigenerante per il corpo e la mente.

Ma quali sono le terme da conoscere a Roma e dintorni? Tra percorsi benessere, massaggi, trattamenti per tutte le esigenze, ecco 12indirizzi selezionati da RomaToday:

Tuscia Terme

Un parco termale nel cuore della Tuscia, immerso nella natura per staccare completamente dal caos della metropoli. Siamo a Tuscia Terme, a Viterbo, in un parco che dispone di 5 vasche termali, fulcro di questa benefica esperienza, consigliate a chi cerca benessere, relax e vuole prendersi cura della propria salute. Ogni piscina è alimentata direttamente da una sorgente naturale di acqua calda ricca di minerali solfurei, riconosciuti per le loro proprietà benefiche ed è dotata di sedute e chaise longue posizionate strategicamente per offrire il massimo del comfort e relax. Le vasche mantengono una temperatura di 58 gradi, alleviano lo stress e rinvigoriscono il corpo.

Chianciano Terme

Lasciamo Roma e anche il Lazio per dirigerci verso alcune delle terme più rinomate d’Italia, le Terme di Chianciano. Siamo nel cuore della Toscana, tra Valdichiana e Val d’Orcia. Le acque termali di Chianciano Terme sono classificate come bicarbonato-solfato-calciche e sono particolarmente consigliate per la cura di osteoporosi agli artroreumatismi e problematiche osteoarticolari e muscolo-tendinee. Le Terme di Chianciano propongono 5 percorsi di Terme Sensoriali, 600 metri quadrati di vasche (interne ed esterne) delle Piscine Termali Theia. A queste si aggiungono le Terme Sillene e del Parco Acqua Santa, il tutto circondato da colline di querce, faggi, lecci e castagni che rendono Chianciano Terme tra le più importanti stazioni termali d’Europa.

QC spa of wonders

Restiamo nei dintorni della Capitale questa volta, per visitare QC spa of wonders Roma, un’oasi di benessere a due passi dal mare di Fiumicino. Alle porte dell'area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, si trovano vasche, solarium e cascate immerse in un giardino secolare che è parte integrante del percorso benessere offerto dal centro termale. Qui tutto è realizzato secondo la filosofia dell’Antica Roma, che poneva l’acqua al centro della gratificazione del corpo e dello spirito e si può vivere un’esperienza rigenerante sia all’interno che all’esterno. Di recente QC spa of wonders Roma ha presentato il QC show serale per prolungare la permanenza degli ospiti.

Terme di Roma Acque Albule

Anche chiamate Terme di Roma, le Acque Albule si trovano a Tivoli. La cittadina, nota per le sue sorgenti naturali ricche di benefici, ospita il centro termale che negli anni si è evoluto per offrire un’esperienza sempre più completa agli ospiti (romani e non). Il Centro Termale, oltre alle tradizionali cure termali, propone diversi tipi di percorsi benessere grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie. Percorsi di alternanza acqua fredda - acqua calda, docce aromatiche, getti d'acqua posizionati in modo da massaggiare, a giro completo, tutti i muscoli dalla cervicale alla pianta dei piedi. Sauna e bagno turco, ma anche un parco con le 4 piscine esterne di acqua sulfurea a temperatura costante di 23 gradi, due delle quali particolarmente adatte ai bambini.

Terme di Stigliano

A Canale Monterano, in provincia di Roma, perfettamente a metà tra la Capitale e Viterbo, si trovano le Terme di Stigliano, sorte sui resti di antichi templi romani. Un resort con parco termale e tanti trattamenti benessere, un luogo suggerito se si vuole fuggire dalla Capitale per staccare la spina e rigenerare corpo e mente. “Vicine a Roma...Lontane dallo stress” è, non a caso, il motto delle Terme di Stigliano. Ben 5 fonti termali da cui sgorga acqua di natura solfo-iodica iper termale (da 36°C a 56°C), 2 laghetti d’acqua calda, piscine all’aperto di acqua salata, piscina con getti d’acqua idromassaggio, il tutto circondato da un boschetto di bambù che si estende per una superficie di 500 mq. Il centro benessere è ispirato all'Antica Roma e offre trattamenti rigeneranti e un percorso Spa.

Gran Spa Rome Cavalieri

Terme di lusso dentro Roma: il Cavalieri Grand Spa Club si trova in via Alberto Cadlolo, all’interno del Rome Cavalieri Waldorf Astoria. In un parco mediterraneo privato che si estende su sei ettari di verde incontaminato, con una spettacolare vista sulla Roma monumentale e il Vaticano, ci si può rilassare a 360 gradi senza badare al tempo che passa. Varcando la porta dell’hotel romano ci si potrà immergere in una spa di lusso, attenta ad ogni esigenza dei propri ospiti e che punta a proporre sempre il meglio per l'equilibrio psicofisico, con trattamenti e pratiche wellness. Massaggi corpo tonificanti, trattamenti ricostruttivi per la schiena. Presente anche parrucchiere e boutique esclusiva dove acquistare vari prodotti per la cura del corpo. Non mancano le piscine esterne, un'oasi rinfrescante lontana dalla calura cittadina, per passeggiate fra i pini e nuotate nel blu.

Terme dei Papi

A Viterbo si trovano le Terme dei Papi, tra le più antiche di tutta Italia. Una grande piscina termale monumentale, con acqua ipertermale che sgorga direttamente dalla sorgente Bullicame e arriva fumante nella vasca, gettandosi verso il centro della piscina dalle spettacolari e scenografiche bocche in pietra. Qui è possibile sottoporsi a trattamenti specifici, come cure inalatorie, antroterapia in grotta naturale, percorso vascolare, linfodrenaggio e tanto altro.

Terme di Vulci

Restiamo in provincia di Viterbo, spostandoci a Canino, dove si trovano le Terme di Vulci. Su un terreno un tempo coltivato, qui scorrono acque calde e benefiche che sono diventate il cuore di una realtà rilassante, benefica e suggestiva. Le Terme di Vulci dispongono di 4 piscine naturali dalle acque terapeutiche, un bar, un ristorante, e oggi anche un glamping di charme. La spa è ispirata agli Etruschi che più di 3000 anni fa già si affidavano a trattamenti naturali e acque calde per riattivare le energie vitali. Il glamping dà modo di prolungare l’esperienza rilassante trascorrendo una notte nella bellezza selvaggia della Maremma.

Terme di Fiuggi

Le Terme di Fiuggi sono antiche e storicamente famose: ci sono le terme di Bonifacio frequentate soprattutto la mattina, immerse in un bosco di castagno; quelle Anticolane, frequentate nel pomeriggio, sono strutturate su giardini e passeggiate nella natura. Le acque di Fiuggi sono efficaci nei trattamenti disintossicanti, sono particolarmente indicate nella prevenzione e nella cura renale e della gotta. Le Terme di Fiuggi sono state riconosciute anche come Stazione di Terapia Forestale nei Boschi e questo incrementa la sua ampia offerta per la promozione del benessere psico-fisico della persona.

Terme di Bullicame

A circa 2.5 km dalla città di Viterbo, si trova la sorgente naturale delle Terme del Bullicame, delle sorgenti antichissime che sono citate persino da Dante nella Divina Commedia, precisamente nel XIV canto dell’Inferno. L’acqua termale del Bullicame è solfurea-solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa, alla sorgente ha una temperatura di 58 gradi centigradi, ha un alto contenuto di oligo-elementi ed ha una importante azione naturale antiossidante sulla pelle. L’acqua termale del Bulicame è consigliata soprattutto per il trattamento di patologie dermatologiche, dell’apparato locomotore, respiratorio, ginecologico e circolatorio.

Terme della Ficoncella

Le terme della Ficoncella si trovano a Civitavecchia e prendono nome dall’albero di fico che vegeta tra le vasche. Le terme dispongono di 5 vasche aperte tutto l’anno. La collina su cui si trovano è formata da roccia calcarea, l’acqua termo-minerale è limpidissima, incolore, pungente e di un sapore amarognolo e la sua temperatura varia dai 30° a 56°C.

Terme di Pompeo

A Ferentino, in provincia di Frosinone si trovano le Terme di Pompeo. L’oasi di benessere è tra le aziende certificate più antiche d’Italia, circondata da borghi antichi e abbazie secolari. Si tratta di un centro termale olistico, specializzato nella cura della persona e nella medicina del benessere. Qui si può beneficiare di bagni e fanghi termali lontano dallo stress.