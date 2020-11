Technotown, nuove attività on line e uno speciale "Didattica a distanza" per le scuole

Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, per essere vicino ai ragazzi e alle famiglie in questo tempo “sospeso”, riparte sul web con le nuove attività digitali a distanza del progetto Techno@Home.

Un progetto che dallo scorso marzo ad oggi ha portato tante persone, piccoli e grandi, alla scoperta di curiosità, sperimentando insieme e divertendosi con la musica, la fotografia, la botanica e tanto altro ancora. Un progetto che soprattutto ha permesso a ciascun partecipante di poter condividere, attraverso i giochi e le sfide, la propria creatività con amici, familiari e persone vicine e lontane, creando una vera e propria community virtuale che anche oggi sta proseguendo con grande partecipazione.

Accanto alle nuove proposte ludico-scientifiche online rivolte a tutti, bambini e adulti, è stata elaborata anche una nuova programmazione specifica per le Scuole, con approfondimenti e laboratori progettati ad hoc come supporto alla Didattica a distanza. Il catalogo con la nuova offerta per le Scuole sarà disponibile on line a partire dal 20 novembre, giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Le sfide live

Ogni settimana, martedì e giovedì alle ore 18.30 secondo il calendario pubblicato sul sito www.technotown.it, verranno proposte le divertenti e gettonate sfide on line che ogni famiglia o singolo utente potrà svolgere da casa con i semplici oggetti a disposizione. Allo scoccare dell’ora sul sito appariranno le istruzioni per partecipare alla sfida in programma. Completato quanto richiesto, nel tempo massimo di 45 minuti, basterà inviare una foto digitale del proprio elaborato finale all'indirizzo mail lab@technotown.it.

Tutti i partecipanti riceveranno technopunti in premio. Ogni mese sui canali social si terrà poi un contest per far votare le opere migliori e permettere ai partecipanti di accumulare punti aggiuntivi per scalare la classifica della Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori.

Contest e sfide speciali

Nel corso delle settimane verranno proposti alcuni contest e sfide speciali nelle quali i partecipanti si cimenteranno in varie aree creative, musica, fotografia ed altro.

Speciale scuola

Anche le Scuole di ogni ordine e grado, dalla primaria alla secondaria di 1° e 2° grado, potranno partecipare ad alcune attività e laboratori a distanza pensati specificatamente per esse. I tutor di Technotown, attraverso la piattaforma Google Suite accompagneranno docenti e studenti, in alcuni percorsi formativi, laboratoriali, ricreativi e creativi legati ai temi della botanica, della fotografia, del cinema, della percezione e della composizione musicale.

I laboratori, della durata di 1 ora, saranno gratuiti per le scuole che ne faranno richiesta scegliendo tra le diverse proposte presenti nello specifico catalogo:

1)UNA VITA DA RIFIUTO

Cos'è esattamente un rifiuto? Qual è attualmente la vita di un rifiuto? E quale dovrebbe essere? Un percorso in 2 appuntamenti volto a sensibilizzare i ragazzi sul tema della gestione dei rifiuti, sulla minaccia della plastica e la tutela dei nostri mari.

Una diversa formula di educazione ambientale, in cui i ragazzi si vedranno coinvolti direttamente con domande mirate, giochi a quiz, ma non solo. Non verrà tralasciata la parte creativa che da sempre contraddistingue le nostre attività. Attraverso il lavoro manuale si trasmetterà il pieno valore del riciclo. In fondo il rifiuto è anche una risorsa!

TARGET: scuola secondaria di primo grado (dalla 1 alla 3 media)

DURATA: 2 appuntamenti di 1 ora ciascuno (1 - Una vita da rifiuto; 2 - Una vita tra i rifiuti)

Prenotabile dal 1 dicembre

2)CARTONI ANIMATI IN CLASSE: dalla tecnica della stop motion al flip book.

Vi siete mai chiesti come si animano i vostri “cartoni” preferiti?

Costruiamo il nostro cartone animato in classe, usando la tecnica del flip book ovvero la tecnica semplice d’animazione realizzata con una sequenza di disegni che sfogliati con le dita generano l’illusione del movimento.

TARGET: scuola primaria (dalla 2 alla 5 primaria)

DURATA: 1 ora

Prenotabile dal 1 dicembre

3)MEMORY MUSIC CHALLENGE

Siete pronti a diventare dei veri compositori di musica elettronica?

Memory music challange è una vera e propria sfida all'ultimo suono, un tutti contro tutti. Non serve nessuna abilità particolare ma solo un cellulare, un pizzico di memoria e la vostra creatività. Attraverso l’utilizzo di una App scopriremo che cos’è un campionatore, impareremo a suonarlo e cercheremo di sfidarci nel ricostruire e inviare il più velocemente possibile dei brevi brani elettronici. Un viaggio divertente all’interno della musica elettronica fatto di poche parole e tanti suoni!

TARGET: Terze medie e Istituti superiori.

DURATA: 1 ora

Prenotabile dal 3 dicembre.

4)ILLUSIONI OTTICHE CHE MAGIA!

Un viaggio-gioco ricco di scoperte e curiosità.

Le illusioni ottiche saranno il mezzo per toccare in maniera semplice e coinvolgente temi quali la luce (con elementi di ottica), l'occhio ed il cervello (in particolare la via sensoriale visiva), la differenza fra visione e percezione, il disco di Newton, il prisma.

Nell'interazione a distanza verranno esposte diverse illusioni, come ad esempio quelle anamorfiche. Inoltre esperimenti di pixel art e come per magia, in tempo reale saranno smascherate alcune illusioni davvero impossibili.

Sul finale si ragionerà sulle possibili applicazioni delle illusioni ottiche, fra mimetismo, passaggi segreti, immagini distorte e costruzioni architettoniche stravaganti. Un mondo fatto di apparenze a dir poco divertenti!

TARGET: scuola primaria.

DURATA: 1 ora

Prenotabile dal 1 dicembre.

5)APRO f DI UNO STOP! Pillole di fotografia

La fotografia ha una sua storia e le sue regole, ha i suoi maestri e i suoi istanti da saper cogliere. Scattare una buona fotografia può essere fortuna, ma anche il risultato di una paziente determinazione; di sicuro come per la maggior parte delle cose, essere preparati e informati è di grande aiuto per stimolare l’istinto e la creatività. Scopriamo allora insieme il funzionamento e i componenti di una macchina fotografica attraverso alcuni concetti basilari, grazie ai quali riusciremo a catturare correttamente la protagonista di questa arte: la luce.

TARGET: seconda/terza media e scuole superiori

DURATA: 1 ora

Prenotabile dal 1 dicembre.

6)MOUSIKÉ

Partendo dalle riflessioni della filosofia dell’antica Grecia, prenderemo degli spunti per approfondire, con l’aiuto di supporti interattivi, i concetti fondamentali della musica odierna. Attraverso un parallelismo tra queste due affascinanti discipline e affrontando concetti quali melodia, limite e intervalli, utilizzeremo la visione del mondo dell’antica Grecia come lente di ingrandimento per focalizzare i principi di base dell’esperienza musicale. Questo viaggio ci porterà a scoprire il collegamento esistente tra musica, società e filosofia.

TARGET: Terze medie e Istituti superiori.

DURATA: 1 ora

Prenotabile dal 18 dicembre.

7)OSCAR WILDE STORYTELLING

“Datemi una maschera e vi dirò la verità” (Oscar Wilde)

Cercando di valorizzare il potenziale umano delle piattaforme di partecipazione virtuale, proveremo ad esplorare la dimensione narrativa della maschera: partendo dalla “maschera” costituita dallo schermo del computer, luogo dei rapporti sociali di questo presente extra-ordinario, ne costruiremo altrettante, sperimentando con la fluidità offerta dall’identità digitale.

A ciascun partecipante, sarà affidata, in forma anonima, la narrazione “flash” di un frammento del diario della giornata e la raffigurazione di un pezzo del costume del personaggio che prenderà forma, infine, dalla ricomposizione imprevedibile del tutto.

Avremo dunque una sorta di breve testo drammaturgico e una specie di “immagine-puzzle” di questo fantomatico personaggio. Con un po’ di inventiva e di coraggio proveremo a farlo parlare in diretta streaming!

TARGET: scuole medie inferiori e superiori.

DURATA: 1 ora

Prenotabile dal 18 dicembre.

Maggiori informazioni potranno essere richieste scrivendo alla mail lab@technotown.it.