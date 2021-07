TechnoEstate 2021, pomeriggi per sperimentare e giocare a Villa Torlonia

Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, propone a bambini, ragazzi ed adulti una nuova programmazione di attività estive pensate proprio per soddisfare un pubblico vario, sia per fasce d’età che per interessi.

Nei pomeriggi di luglio e agosto tutti i TechnoAmici potranno conoscere, sperimentare e divertirsi con le nuove proposte creative, dai laboratori manuali rivolti ai bambini e ragazzi, agli spazi creativi allestiti per i più grandi dove potersi dilettare in creazioni musicali, graffiti digitali o giocare con qualche vecchio videogame, fino agli AperiTalks che accompagneranno alla scoperta del mondo della fotografia e della luce.

Le attività, con inizio alle ore 17, si svolgeranno in Villa Torlonia nei pressi del Portico di Technotown e nel giardino della Limonaia. Saranno condotte dai tutor della struttura e avranno la durata di circa un’ora. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Il calendario delle attività

Mercoledì 14 luglio

COSA TI SEMBRA? - per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Laboratorio di Giulia Rossi.

Una vera caccia alle forme naturali ed artificiali nella villa per poter ricreare nuove forme e nuovi oggetti nascosti nella propria immaginazione.

Giovedì 15 luglio e 5 agosto

BIOARTE - per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Laboratorio di Giulia Rossi e Francesca Romano.

La luce ci permette di creare moltissime forme e delle vere opere d’arte, basta avere la giusta carta in grado di catturare la luce del sole. Accompagnati dalle tutor Francesca e Giulia diventeremo dei veri e propri artisti naturali utilizzando quello che la villa ci offre come foglie, rami, bacche e molto altro ancora. Un viaggio tra biologia, fotografia e arte, impressioneremo la nostra carta fotografica speciale creando i nostri quadri naturali.

Mercoledì 21 luglio

FOTO STENOPEICA - dai 15 anni in su

Laboratorio di Fabio Barbati.

Le immagini, in natura, avvengono da sole. Basta un soggetto luminoso, una camera buia e un foro sulla parete che li separa (e i nostri occhi fanno più o meno lo stesso). Poi un foglio di carta fotosensibile, l’alchimia della stampa in camera oscura, e il gioco è fatto. Partendo da una scatola costruita o riciclata, si impareranno i calcoli ottici basilari apprendendo la tecnica più primordiale di caccia alle immagini: a mani nude, e con un colpo solo!

Giovedì 22 luglio

FOTO IN SCATOLA - per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Laboratorio di Fabio Barbati.

Cosa fanno le immagini quando noi non le guardiamo? Esistevano anche prima che ci fosse uno strumento fotografico per catturarle? Basta un buco nella parete che li separa, per creare in una camera buia l’immagine delle cose che sono fuori alla luce. Basta una scatola con un piccolo foro perché il mondo vi entri dentro, a forma di immagine, oppure un foglietto di carta sensibile alla luce per catturare quell’immagine per sempre.

Venerdì 23 luglio

APERITALK: DRINK SUL SET - dai 18 anni in su

Talk interattivo di Fabio Barbati.

Osserviamo le scene dei film che ci hanno colpito: colori caldi contro i freddi? Palette? Ombre lunghe? Cambi di fuoco? Piani prospettici? Ok, ora proviamo a girarne una! Abbiamo un piccolo set a nostra disposizione: come mettiamo le luci? Quali filtri colore? Come impostiamo la macchina da presa? Un drink ghiacciato fluidificherà la comprensione tecnica e scalderà la nostra conversazione sul tema che ci appassiona.

Mercoledì 28 luglio e 25 agosto

PIANTA LA CARTA - per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Laboratorio di Michela Bamonte e Francesca Romano.

Un viaggio esperienziale che ci porterà a creare con pochissimo materiale dei veri e propri fogli di carta riciclata piantabili. Si perché il segreto di questi fogli è che tra le loro trame si nascondono degli speciali semi che ci permetteranno di creare un orto in balcone dopo aver utilizzato i nostri fogli per un biglietto di auguri, una lettera o qualcosa di simile. La creazione di questi fogli speciali ci permetterà anche di collaborare alla salvaguardia di api e di bombi e lo scopriremo durante il nostro laboratorio a cielo aperto.

Giovedì 29 luglio e 26 agosto

FREE STYLE ZONE ROMA - dai 15 anni in su

Spazio creativo di Giulio Sorgi e Gianluca Ferranti.

Un vero e proprio spazio creativo per giovani artisti di strada. Per un pomeriggio il nostro portico si trasformerà in uno spazio dove potersi sbizzarrire in graffiti digitali, creazione di musica elettronica e magari poter giocare con qualche videogame del passato. Chiunque liberamente si potrà esprimere artisticamente nei nostri corner speciali: Corner Street Art, Corner Open Music, Corner Retrogaming.

Mercoledì 4 agosto

APERITALK: COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA - dai 18 anni in su

Talk interattivo di Giulia Rossi.

L'immagine di un caldo pomeriggio estivo, un drink, una buona conversazione. Clik! Foto già vista, proviamo a ricomporla? Con in mano un cocktail, parleremo di composizione fotografica: nel nostro shaker metteremo le scelte che compiono i fotografi per rendere un'immagine più interessante e le differenti sensazioni che una foto può trasmettere all'osservatore. Parti uguali, mescolato non shackerato.luglio