Riparte la nuova stagione di "teatro ragazzi" del Teatro Verde

In scena il 2 ottobre il primo spettacolo in cartellone. Tra gli appuntamenti in programma i laboratori teatrali, il Premio Maria Signorelli per il Teatro 2021/2022 e il Teatro Verde a Motore, per portare il teatro in ogni dove

Teatro Verde di Roma riapre le sue porte al pubblico sabato 2 ottobre con la nuova stagione, diretta da Veronica Olmi, la Rassegna Nazionale del Teatro per Ragazzi “Oltre la scena”, la più longeva programmazione annuale d’Italia dedicata ai bambini e ai ragazzi e alle famiglie.

Un cartellone con 28 titoli da sabato 2 ottobre - per tutti i sabati, le domeniche (e i giorni festivi), fino al 13 maggio 2022, con tanti momenti di gioco, prima e dopo gli spettacoli, insieme agli attori della Compagnia del Teatro Verde.

Si parte sabato 2 e domenica 3 ottobre, alle ore 17, con uno spettacolo musicale adatto ai piccoli e ai piccolissimi; 1, 2, 3… Cantate con me. Canzoni, storie, rime, pupazzi e altre stramberie; di Andrea Calabretta, Diego di Vella e Veronica Olmi. Diego, con la sua chitarra e il suo ukulele, racconterà cantando, tante storie, filastrocche, canzoni e poesie in compagnia di un esercito di buffi personaggi come l’orchestra di orchi, la pecora petulante, la maialina raffinatissima, il cavallo cantante, la mucca buongustaia, tra sfrenati balli, risate, rime e altre stramberie.

Laboratori ed eventi

Anche quest’anno tutti i giovani spettatori potranno fare parte della Giuria dei Bambini del Teatro Verde e assegnare il Premio Maria Signorelli allo spettacolo più bello e meritevole della stagione. Per partecipare alla votazione basta andare sul sito e compilare la scheda, che dovrà essere inviata via mail a teatroverderoma@gmail.com insieme a un disegno, un commento, una recensione, un pensiero, i migliori dei quali verranno pubblicati sulle pagine social Teatro Verde.

Durante la settimana, invece, i pomeriggi saranno dedicati alla “Scuola di teatroverde”, frequentata ogni anno da 150 bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni oltre a tanti altri progetti: laboratori teatrali-espressivi, laboratori manuali creativi, laboratori musicali, giochi teatrali, letture animate e ad alta voce, percorsi di crescita, l’inglese per i piccolissimi di Sing-a-long, il teatrino dei burattini, il Centro di Orientamento ai mestieri delle arti.

Come spiega Veronica Olmi, direttore artistico del Teatro Verde “Eccoci pronti a ripartire, con nuove idee, carichi di energia e di tanta fiducia. Il Teatro Verde è un presidio culturale dedicato all’infanzia, a Roma dal 1986, sempre aperto, 7 giorni su 7. E anche quest’anno in cartellone troverete tanti spettacoli e altrettanti argomenti per parlare di ambiente, di magia, di bullismo, di pace e solidarietà, di scienza, di sviluppo, di tolleranza, di alimentazione, di rispetto, di musica, di animazione, di risorse esauribili, di colori, di arte, di equità, di favole, di sogni, per riflettere, per imparare. E tante attività in sala e nel nostro giardino per “giocare al teatro”!”

Prosegue inoltre il cammino del TEATRO VERDE A MOTORE, il “teatroinognidove”, un Porter (un piccolo furgoncino ecologico) adatto all’aperto, nei cortili delle scuole, in piazza, nei giardini, nei borghi, in spiaggia, alla corte del castello. Un teatro che può arrivare ovunque, carico di storie, favole, burattini, libri, giochi, racconti e laboratori creativi animati dalla Compagnia del Teatro Verde.

Gli spettacoli in cartellone

2 e 3 ottobre: 1, 2, 3… CANTATE CON ME canzoni, storie, rime, pupazzi e altre stramberie

di Andrea Calabretta, Diego di Vella, Veronica Olmi. regia Orazio Maccheronico / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – musica dal vivo - pupazzi – ombre / età: 2 - 7 anni

9 e 10 ottobre: L’ULTIMO CACCIATORE DI DRAGHI

testo e regia di Roberto Marafante / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 3 - 10 anni

16 e 17 ottobre: I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

di Andrea Calabretta - regia di Emanuela La Torre / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore - musica dal vivo / età: dai 5 ai 105 anni

23 e 24 ottobre: CONTROVENTO storie di aria, nuvole e bolle di sapone

di Michele Cafaggi regia di Ted Luminarc / Compagnia Teatro delle Bolle di Sapone di Milano

tecnica: bolle di sapone - teatro d’attore – clownerie - pantomima / età: 2 – 102 anni

dal 30 ottobre e 1 novembre: HANSEL E GRETEL, la strada nel bosco

di Andrea Calabretta e Veronica Olmi - regia di Orazio Maccheronico / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi - burattini / età: 3 – 8 anni

6 e 7 novembre: FILASTROCCHE IN CIELO, TERRA E MARE

liberamente tratto da Gianni Rodari. adattatamento e regia di Sante Maurizi / Compagnia La Botte e il Clindro di Sassari / tecnica: teatro d’attore – musica dal vivo / età: 3-8 anni

13 e 14 novembre: CAPPUCCETTO E LA NONNA

di Vania Pucci - regia di Vania Pucci e Lucio Diana / Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli

tecnica: teatro d’attore – disegno dal vivo – lavagna luminosa / età: 3 - 8 anni

20 e 21 novembre: SULLA LUNA IN BICICLETTA

di Andrea Calabretta -regia di Zenone Benedetto / Compagnia Teatro Verde di Roma / Guardiani dell’Oca di Guardiagrele / tecnica: teatro d’attore – pupazzi- ombre / età: 4 – 10 anni

27 e 28 novembre: LA BELLA ADDORMENTATA

di Andrea Calabretta - regia di Vania Castelfranchi / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore - burattini - ombre - pupazzi / età: 3 -103 anni

1 e 2 dicembre: BABBO NATALE E’ SEMPRE PUNTUALE

Scritto e diretto da Virginio De Matteo / Compagnia Teatro Eidos di Benvento

tecnica: teatro d’attore / età: 5-10 anni

dal 3 all’11 dicembre: CHI HA RAPITO BABBO NATALE?

di Andrea Calabretta - regia di Pino Strabioli /Compagnia Teatro Verde di Roma.

tecnica: - teatro d’attore - burattini - ombre - figure / età: 4 - 105 anni

dal 12 al 20 dicembre: 1, 2, 3, … STELLA! canzoni, storie, rime dedicate al Natale

di Valerio Bucci, Agnese Desideri, Diego di Vella regia Andrea Calabretta / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore –musica dal vivo - pupazzi – ombre / età: 2 - 7 anni

21 e 22 dicembre: TUTTI DICON… BUON NATALE

testo e regia di Sonia Viviani / Compagnia Artistidea di Roma

tecnica: teatro d’attore / età: 3 - 10 anni

26 dicembre: IL GATTO CON GLI STIVALI

di Roberto Marafante - regia di Emanuela La Torre / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – burattini – oggetti / età: 3 - 10 anni

1, 2, 6 e 7 gennaio: CENERENTOLA e la scarpetta di cristallo

di Andrea Calabretta - regia di Pino Strabioli / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – burattini - pupazzi / età: dai 4 ai 104 anni

8 e 9 gennaio: SCUOLA DI MAGIA

di Andrea Calabretta - regia di Emanuela La Torre. scene, costumi e burattini di Santuzza Cali’

Compagnia Teatro Verde di Roma. tecnica: teatro d’attore – pupazzi – ombre / età: 3 - 8 anni

15 e 16 gennaio: PI… PI… PINOCCHIO

testo e regia di Mario Mirabassi / Compagnia Tieffeù di Perugia

tecnica: teatro d’attore – figure / età: 4 – 10 anni

22 e 23 gennaio: IL MAGO DI OZ

di Chiara Di Macco – regia Maurizio Stammati / Compagnia Collettivo teatrale Bertolt Brecht di Formia

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 5 – 11 anni

dal 29 al 31 gennaio: BIANCANEVE e i sette nani

testo e regia di Zenone Benedetto / Compagnia I Guardiani dell’Oca di Guardiagrele

tecnica: teatro d’attore – burattini - musica / età: 5 - 10 anni

dal 3 al 7 febbraio: L’ULTIMO CACCIATORE DI DRAGHI

testo e regia di Roberto Marafante / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 3 - 10 anni

dall’ 8 al 10 febbraio: I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

di Andrea Calabretta - regia di Emanuela La Torre / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore - musica dal vivo / età: dai 5 ai 105 anni

dall’ 11 al 15 febbraio: IL GATTO CON GLI STIVALI

di Roberto Marafante - regia di Emanuela La Torre / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – burattini – oggetti / età: 3 - 10 anni

dal 16 al 18 febbraio: LE QUATTRO STAGIONI

testo e regia di Sonia Viviani / Compagnia Artistidea di Roma

tecnica: teatro d’attore / età: 3 - 8 anni

dal 19 al 24 febbraio: PRINCIPESSA PICCOLA E MOSTRO GIGANTE

di Andrea Calabretta - regia di Emanuela La Torre / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 3 - 10 anni

dal 25 febbraio all’1 marzo: ZEUS E IL FUOCO DEGLI DEI

di Luisa Mattia, Anna Pavignano - regia di Armando Traverso.

scene, costumi e burattini di Santuzza Cali’/ Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 5 – 105 anni

dal 5 al 10 marzo: LA BELLA ADDORMENTATA

di Andrea Calabretta - regia di Vania Castelfranchi / Compagnia Teatro Verde di Roma.

tecnica: teatro d’attore - burattini - ombre – pupazzi / età: 3 -103 anni

dall’11 al 15 febbraio: SULLA LUNA IN BICICLETTA

di Andrea Calabretta – Agnese Desideri regia di Zenone Benedetto / Compagnia Teatro Verde di Roma – I Guardiani dell’Oca di Guardiagrele / tecnica: teatro d’attore – pupazzi- ombre / età: 4 – 10 anni

dal 16 al 21 febbraio: HANSEL E GRETEL

di A.Calabretta e V.Olmi regia di Orazio Maccheronico / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi - burattini / età: 3 – 8 anni

dal 22 al 28 marzo: SCOPE, STREGONI E MAGICHE POZIONI

di Andrea Calabretta e Maria Letizia Volpicelli regia di Michela Zaccaria / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore - burattini – ombre / età: 3 - 9 anni

29 e 30 marzo: PICCOLO PICCOLISSIMO, GRANDE GRANDISSIMO

testo e regia di Gabriele Ciaccia liberamente tratto da Cipì di Mario Lodi / Compagnia Teatro dei Colori di Avezzano

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 3 – 8 anni

31 marzo e 1 aprile: CENERENTOLA e la scarpetta di cristallo

di Andrea Calabretta - regia di Pino Strabioli / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – burattini - pupazzi / età: dai 4 ai 104 anni

dal 2 al 6 aprile: I CAVALIERI DELLA FAVOLA GIOCONDA 23 anni di repliche

di Andrea Calabretta - regia di Michela Zaccaria / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – pupazzi / età: 3-10 anni

7 e 8 aprile: STORIE NELL’ARMADIO!

testo e regia di Oberdan Cesanelli / Compagnia Lagrù ragazzi di Porto S.Elpidio.

tecnica: teatro d’attore – pupazzi – burattini / età: 3-10 anni

dal 9 al 13 aprile: IL PIFFERAIO DI HAMELIN 24 anni di repliche

di Andrea Calabretta regia di Veronica Olmi / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore – burattini / età: 3 - 10 anni

dal 23 al 29 aprile: 1, 2, 3… CANTATE CON ME. canzoni, storie, rime, pupazzi e altre stramberie

di Andrea Calabretta, Diego di Vella, Veronica Olmi regia Orazio Maccheronico / Compagnia Teatro Verde di Roma.

tecnica: teatro d’attore –musica dal vivo - pupazzi – ombre / età: 2 - 7 anni

dal 30 aprile al 5 maggio: SCUOLA DI MAGIA

di Andrea Calabretta - regia di Emanuela La Torre - scene, costumi e burattini di Santuzza Cali’

Compagnia Teatro Verde di Roma / tecnica: teatro d’attore – pupazzi – ombre / età: 3 - 8 anni

dal 6 al 13 maggio: IL PAESE DEI COLORI 21 anni di repliche

di Calabretta – Conversi - Marabotto regia di Carlo Conversi – Emanuela La Torre / Compagnia Teatro Verde di Roma

tecnica: teatro d’attore - burattini - ombre / età: dai 3 ai 103 anni

Botteghino, informazioni e prenotazioni: 06.5882034 - teatroverderoma@gmail.com

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00

domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 19.00