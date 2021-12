Teatro dell’Opera, i biglietti scontati per la nuova stagione

Dopo diciotto mesi di pandemia, il Teatro dell’Opera di Roma riparte con la nuova Stagione operistica 2021/22. Una programmazione con dodici titoli di opera e sei di balletto, e una nuova produzione di film-opera. È l’occasione per tornare ad assistere ad opere liriche e balletti, incoraggiati anche dagli sconti disponibili sullo shop di Citynews.

Il 30 dicembre 2021 torna a grande richiesta sul palco del Teatro dell'Opera il Balletto "Lo Schiaccianoci". Orchestra, Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma con la partecipazione degli Allievi della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma.

Il 27 gennaio 2022 torna sul palco del Teatro dell'Opera "Kát'a Kabanová". Opera in tre atti con musica di Leoš Janá?ek.

Il 10 febbraio 2022 torna a grande richiesta sul palco del Teatro dell'Opera "Luisa Miller", in scena al Teatro Costanzi. Melodramma tragico in tre atti con sovratitoli in italiano e inglese e con la musica di Giuseppe Verdi.

Il 3 marzo 2022 torna a grande richiesta sul palco del Teatro dell'Opera "Forsythe/Inger/Blanc". Herman Schmerman, Musica Thom Willems. Walking Mad, Musiche Maurice Ravel. From Afar, Musica Ezio Bosso.

Inizio spettacoli: ore 20:00.