Ripartita la stagione 2021/ 2022 al Teatro de' Servi

Dopo oltre un anno di sosta è ripartita la stagione del Teatro de' Servi con un tante novità. Vari gli spettacoli in cartellone, che accompagneranno il pubblico di spettatori fino a giugno 2022.

Sipario aperto sulla comicità con tanti spettacoli di Stand-Up Comedy e le Incoronate Comiche, con spettacoli di comicità al femminile. E naturalmente la commedia, quella migliore che da sempre offre il Teatro De’Servi.

Il cartellone della stagione teatrale 2021/2022

“Sospesi”, con Marco Passiglia e Filippo Roma, in scena dal 26 ottobre al 31 ottobre. Due ore di spettacolo al termine del quale si uscirà più leggeri, quasi… Sospesi. Uno spettacolo sorprendente, ricco di momenti divertenti nel quale Filippo Roma e Marco Passiglia si alterneranno sul palco portando in scena monologhi e storie satiriche apparentemente staccate tra di loro, ma che alla fine si scoprirà essere tasselli di un’unica storia che ha un unico fine: ritrovare la leggerezza. Le irruzioni di Enrico Seminara porteranno sul palco un tocco di genialità musicale.

“Ve lo imparo io”, con Daniela Cirone, il 2 novembre. “Ve l’imparo io” è una parodia della società italiana incentrata in particolare sul tema della scuola, con una fotografia ironica e comica della stessa, passando dalla figura della professoressa a quella della bidella o della psicologa, dagli alunni ai genitori. Una comicità riflessiva di quello che siamo oggi, del livello culturale generale e di come sia cambiato nel corso degli anni. Uno spettacolo che è accessibile ai sordi.

“Un zitella da sposare”, con Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Andrea Palotto, in scena dal 4 novembre al 31 novembre. Una single 35enne viene iscritta su una app di incontri dalla madre... il triangolo, no, non l'aveva considerato!

“9H Sotto casa”, con Alexandra Filotei dal 23 novembre al 28 novembre. Ce l’ha fatta ed è pronta a raccontare la sua storia. Solo lei può farlo… e solo lei può mettere in scena la sua intima tragedia con quel filo d’ironia che dice le ha salvato la vita! Ha trasformato una dramma in grande forza di vivere e vorrebbe restituirla a tutto il pubblico. Ci farà ridere di gusto, riflettere, emozionare e vivere il mondo, sotto e sopra la linea della terra, con quel modo delicato e rispettoso, che ti sgretola e ti fà rinascere nello stesso istante.

“Giusto a metà”, con Marina Vitolo, l’1 dicembre. Uno spettacolo comico brillante che tratta in maniera leggera e a tratti autobiografica la vita di un'attrice che sceglie di fare questo lavoro senza nulla togliere alla sua famiglia, altro grande amore della sua vita. La storia, seppur raccontata dalla protagonista in modo comico e irriverente, lascia spazio a commoventi momenti di riflessione. Sul palcoscenico, dove s'incontrano realtà e finzione, il ritratto di Marina, una donna che non riesce a rimanere indifferente al richiamo delle quinte e ben presto s'intrufola nella storia di Serena, che con le sue canzoni risveglia le aspirazioni e le passioni fino a quel momento imprigionate nel piccolo corpo della protagonista.

“Ti dedico una canzone”, con Carlotta Ballarini, Antonello Pascale, Antonio Romano, Maria Scorza, dal 2 dicembre al 19 dicembre. Finché amianto non ci separi: un'autobiografia di famiglia.

“Questa strana voglia di vivere”, con Camilla Bianchini, Fabrizio Catarci, Guido Goitre, Veronica Liberale, Alessandro Moser, dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022. Sul treno corrono e s’intrecciano i destini di due fratelli, di un misterioso scrittore e di un’aspirante attrice. Una storia tenera e divertente, un omaggio all’amore, alla Sicilia e alle nostre illusioni.

“Libertà e croccantini”, con Sergio Viglianese, dall’ 11 gennaio al 16 gennaio 2022. Lo spettacolo sarà un divertente ed assurdo racconto in prima persona, che parlando di libertà in senso lato - dalla libertà sessuale a quella di pensiero - vi farà scoprire cosa pensa e chi è veramente Sergio Viglianese, al di fuori dei suoi personaggi più celebri.

“Mi si è confuso il Karma”, con Silvia Sciarra, il 18 gennaio 2022. Uno spettacolo sulle contraddizioni in cui tutte le cinquantenni che sono state bambine, idealiste, mogli, sognatrici, realistiche, incantate e disincantate si riconoscono. Spettacolo accessibile ai sordi.

“CTRL Z – Indietro di una mossa”, con Annabella Calabrese, Andrea Standardi, Giovanna Cappuccio e Anna Lisa Amodio, dal 20 gennaio al 6 febbraio 2022. Grazie ad un'incidente che coinvolge il suo computer Clara acquisisce il potere di tornare indietro di una scelta nella realtà spingendo i tasti ctrl z sul proprio pc. La ragazza inizierà, dunque, un viaggio tra i vari multiversi determinati dalle sue scelte, intenzionata a cambiare il corso degli eventi e ad evitare il matrimonio con Jacopo... Ma le cose non andranno proprio come aveva sperato!

“Arianna Porcelli Safonov – Live”, dall’8 febbraio all’11 febbraio 2022. Spettacolo di stand- up Comedy.

“Pietro Sparacino – Live”, il 12 e 13 febbraio 2022. Spettacolo di stand-up Comedy.

“Metti la mamma in quarantena”, con Shara Guandalini, il 15 febbraio 2022. I 50 e passa giorni di una mamma qualsiasi in pieno lockdown, divisa tra DAD, fotocopie, cucina e famiglia h 24. Riderci su è l’unica alternativa possibile. Spettacolo accessibile ai sordi.

“Gregory: una storia di famiglia”, con Francesco De Rosa, Veronica Liberale, Francesca Pausilli, Stefania Polentini, Armando Puccio, Francesco Stella, dal 17 febbraio al 6 marzo 2022. Una commedia umana che da la sua visione e il suo piccolo contributo nella descrizione di una sindrome difficile da comprendere e da descrivere. Una storia che cambia e travolge la vita dei protagonisti, le cui vicende, raccontate sempre con sorriso e ironia, ci portano a riflettere su una società molto spesso non inclusiva e sull’inconsistenza e la vacuità, che si cela dietro il concetto di normalità.

“Brava (per essere un pugile)”, con Laura Formenti, dall’8 marzo al 10 marzo 2022. Spettacolo di stand-up Comedy.

“Chiara Becchimanzi – Live”, dall’11 al 13 marzo 2022. Spettacolo di Stand-up Comedy.

“Più sordi di me”, con Argentina Cirillo e Giuditta Cambieri, il 15 marzo 2022. Tra battute comiche e autoironiche colte dalla vita reale e recitate a Km 0, biologiche al 100% Argentina si domanderà: tra finti sordi e sordi veri chi è più sordo al pianto della terra? chi sa ascoltare e riconoscere la comunicazione nociva che inquina le nostre vite? e quando torneremo a dare ascolto ai nostri sogni? Insomma una serata da ascoltare con gli occhi, guardare col cuore e ridere con la pancia. Spettacolo accessibile ai sordi.

“Coworking”, con Mirko Corradini, Andrea Deanesi, Giuliano Comin, Roberta Azzarone, dal 17 marzo al 3 aprile 2022. La vita è precaria. Il coworking è il luogo di lavoro condiviso simbolo di questa condizione: basta affittare una scrivania. È qui che Gianni tenta di realizzare i suoi sogni: diventare uno scrittore e conquistare l’affascinante Rebecca. Gli inseparabili amici Carlo e Nicola, provati dalla vita e dal lavoro, lo vanno spesso a trovare e tra battute esilaranti, situazioni comiche e surreali, sperano in un evento imprevisto che cambi la loro condizione.

“Francesco De Carlo – Live”, dal 5 aprile al 10 aprile 2022. Spettacolo di stand-up Comedy.

“Seduta”, con Laura De Marchi, il 12 aprile. La riflessione tragicomica di una donna normale, con le sue inibizioni, i suoi fallimenti, le sue storie, le sue follie i suoi non-sense... il tutto raccontato da seduta. Spettacolo accessibile ai sordi.

“Amore sono un po’ incinta”, con Marco Cavallaro, Sara Valerio, Guido Goitre e con Antonio Conte, dal 14 aprile all’1 maggio 2022. Dopo i successi di “That’s Amore” e “Se ti sposo mi rovino” torna la penna di Marco Cavallaro con una nuova commedia ricca di risate e piena momenti di pura emoziona. Il calo delle nascite genera paura nella societa?, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di piu?. Che mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un figlio puo? salvare un amore? E soprattutto quanto costa fare un figlio? Mettere al mondo un bambino comporta grandi responsabilita? sociali, civili ed economiche.

“La sgargabonzi – Live”, dal 3 maggio al 5 maggio 2022. Spettacolo di stand-up Comedy.

“Davide Marini – Live”, dal 6 maggio all’8 maggio 2022. Spettacolo di stand-up Comedy.

“Dosaggio ormonale …Sequel”, con Giuditta Cambieri e Lorella Pieralli, il 10 maggio 2022. Travolte da una tempesta ormonale, Giuditta e Lorella si ritrovano a navigare in un mare di “sudarelle” tra verità più o meno scomode venute a galla durante quella perturbazione. Pezzi di cuore tagliuzzato, ricordi di speranze naufragate, parole che era meglio non sentire e altre che sarebbe stato meglio dire, immagini uscite da scene di vita vissuta e di vita sopravvissuta. Spettacolo accessibile ai sordi.

“Shakespeare per attori anziani”, con Francesca Nunzi e Marco Simeoli, dal 12 maggio al 29 maggio 2022. una serie di sketch divertenti e folli che, alla fine, però, costringeranno i due protagonisti a desistere dall’affrontare un’opera così intoccabile per tornare a fare il varietà. Commedia a carattere parodistico fra il serio e il varietà.

“Giorgio Montanini FT nuovi comici”, dal 31 maggio al 5 giugno 2022. Spettacolo di stand-up Comedy.

Abbonamenti

Sono già disponibili gli abbonamenti alla nuova stagione teatrale 2021/2022 del Teatro De’ Servi, che è possibile acquistare online.