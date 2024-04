Tarquinia, alla scoperta dell'antichissima città etrusca (a un'ora da Roma)

Antica città etrusca, oggi meta scelta da numerosi romani per trascorrere le vacanze estive (data la sua vicinanza al mare). E' Tarquinia, in provincia di Viterbo, una delle più antiche città italiane, come raccontano i numerosi ritrovamenti archeologici ancora visibili.

La città di Tarquinia fu abitata già nel XIII e XI secolo a.C, fu fondata da Tarconte (da cui la città prende nome). Ma scopriamo Tarquinia oggi, cosa vedere, cosa visitare, le spiagge vicine e tante altre curiosità sul mangiare e dormire.

Cosa vedere a Tarquinia

A Tarquinia sono presenti diverse necropoli etrusche, tra le più grandi d'Italia, patrimonio mondiale Unesco. Tra le più note, c'è la necropoli di Monterozzi, al cui interno si trovano tombe a tumulo con camere scavate nella roccia. A meritare una visita sono anche il palazzo Vitelleschi che oggi ospita il Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense. Vale la pena visitare Tarquinia anche soltanto per il suo delizioso centro storico, per le sue chiese, soprattutto per il Duomo di Santa Margherita e per la Chiesa Santa Maria di Castello.

Tarquinia non è distante dal mare. In particolare, nelle vicinanze, si trova la Riserva Naturale Saline di Tarquinia con la sua spiaggia che è lunga circa 4 chilometri. In questa bellissima area naturalistica si possono ammirare uccelli di varie specie, fenicotteri rosa, l'airone cinerino, l'airone bianco, la garzetta e tanti altri volatili rari. E' inoltre possibile incontrare volpi, porcospini, testuggini, istrici, nutrie e scoiattoli.

Cosa mangiare a Tarquinia

In cucina, spiccano il fungo ferlengo che viene tradizionalmente cotto alla brace e insaporito con olio, sale, pepe, aglio e finocchio selvatico. Sono rinomati anche l'acquacotta, i maccheroni con le noci, le fettuccine all'etrusca e i rigatoni con la pajata, tra i primi piatti. Da provare, tra i secondi, invece, lo spezzatino alla butteresca e le frittelle di baccalà. Tarquinia è inoltre famosa per il diomeneguardi, una pizza alla teglia a base di farina di mais, cannella, zucchero e uvetta.

Dove dormire a Tarquinia

Tante sono le soluzioni per dormire a Tarquinia, a partire dai numerosi hotel presenti nell'antica città italiana e nei suoi dintorni: Hotel Villa Tirreno, Hotel Tarconte. Numerosi anche i B&B, come Camere del Re e Le Torri di Tarquinia. Data la vicinanza al mare, sono diverse anche le soluzioni per dormire in camping e villaggi turistici, tra questi il Camping Village Tuscia Tirrenica e Campeggio Riva dei Tirreni.

Come raggiungere Tarquinia da Roma

Tarquinia dista 90 km da Roma, per un tempo di percorrenza di circa un'ora e un quarto. Il percorso più rapido è tramite E80, in direzione di SP Porto Clementino/SP44 a Tarquinia. Prendere l'uscita Tarquinia da E80, continuare su SP Porto Clementino, prendere via le Rose/SP43 in direzione di Corso Vittorio Emanuele.

Le altre guide di RomaToday

Visitare Isola del Liri: la guida

Visitare Calcata: la guida

Visitare Sant'Angelo di Roccalvecce: la guida

Visitare Posta Fibreno: la guida

Visitare Collepardo: la guida

Visitare Nettuno: la guida

Visitare Filettino: la guida

Visitare Soriano nel Cimino: la guida

Visitare Pico: la guida

Visitare Marta: la guida

Visitare Campodimele: la guida

Visitare Canterano: la guida

Visitare Subiaco: la guida

Visitare Torre Alfina - Acquapendente: la guida

Visitare Itri: la guida

Visitare Sermoneta: la guida

Visitare Caprarola: la guida

Visitare Tolfa: la guida

Visitare Colle di Tora: la guida

Visitare Bolsena: la guida

Visitare Vico nel Lazio:la guida

Visitare Nerola: la guida

Visitare Cittareale: la guida

Visitare Gaeta: la guida

Visitare Sperlonga: la guida

Visitare Celleno: la guida

Visitare San Felice Circeo: la guida

Visitare Trevignano: la guida

Visitare Leonessa: la guida

Visitare Graffignano: la guida

Visitare Ronciglione: la guida

Visitare Cittaducale: la guida

Visitare Norma: la guida

Visitare Cervara di Roma: la guida

Visitare Riofreddo: la guida

Visitare Gerano: la guida

Visitare Bassiano: la guida

Visitare Anguillara Sabazia: la guida

Visitare Castel Gandolfo: la guida