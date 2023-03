Tananai canta "Tango" in via del Corso con un'artista di strada: il concerto improvvisato

Uscire per una passeggiata domenicale in via del Corso e ritrovarsi ad un concerto improvvisato di Tananai. E' quanto è successo a tanti romani e turisti la scorsa domenica.

Tananai canta in via del Corso

Sulla famosa via romana dello shopping, infatti, è comparso all'improvviso l'artista, che si è messo a cantare il suo brano "Tango" insieme a Virginia Mingoli, giovane cantante romana che spesso si esibisce in via del Corso.

Il cantante è arrivato, ha preso il microfono e sulla base della sua canzone, quinta classificata a Sanremo 2023, ha iniziato a duettare con Virginia. Il video è immediatamente stato condiviso sui social dai tanti ragazzi che si sono fermati per assistere all'incredibile esibizione.

Sorpresa e grata la giovane Virginia Mingoli, che pubblicando il video sul suo profilo TikTok, ha scritto: "Non so che dire se non Grazie. Mi hai fatto un regalo immenso", riferendosi ovviamente a Tananai.

II video dell'esibizione di Tananai in via del Corso