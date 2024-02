Roma ha 2 "palchi tecnologici" dove fare musica dal vivo gratuitamente

Dei palcoscenici urbani, installati nel bel mezzo della città per permettere a tutti di fare musica all'aperto e gratuitamente. E' questo, in breve, il progetto "Open Stage" che, con Roma Capitale, ha individuato spazi stabiliti e autorizzati, dove band, artisti emergenti e cantanti possono esibirsi dal vivo.

I "Talent corner" di Roma

Nella Capitale sono presenti due talent corner, ossia due zone dove potersi esibire. Il primo è all'interno di Parco Marconi, il secondo alla fermata della Metro A di Cipro. A due mesi dall'inaugurazione sono state circa 200 le prenotazioni di artisti e band che hanno usufruito di questa opportunità per esibirsi in pubblico.

Come funzionano i palchi Open Stage

Utilizzare i palcoscenici urbani è semplice, basta effettuare la prenotazione attraverso l'app Open Stage, sbloccare il totem sempre attraverso l'applicazione dal proprio smartphone, collegare i propri strumenti e iniziare a suonare. I totem sono dotati di altoparlanti e luci a led per fare musica all'aperto in sicurezza e in maniera del tutto gratuita.

L'app conta circa 125 prenotazioni, una media di 2 al giorno, per il corner della stazione metro Cipro e 67 prenotazioni, con più accessi nel fine settimana, per il palco digitale attivato nel Parco Marconi, l'oasi verde affacciata sul Tevere.

Clicca qui per scoprire la posizione del palco Open Stage di Parco Marconi.

Clicca qui per scoprire la posizione del palco Open Stage di Cipro.