Suburra 3, è online la stagione finale. Borghi: "Questa serie ha cambiato le nostre vite"

"Modalità 'Non ci sono per nessuno' attivata, Suburra 3, la stagione finale, è ora disponibile su Netflix". L'annuncio condiviso da Netflix Italia su Twitter ha mandato in visibilio milioni di fan. La terza stagione di Suburra è online da oggi - 30 ottobre - e c'è già chi si è buttato a capofitto nella visione dei nuovi e ultimi episodi.

Suburra 3, la stagione finale su Netflix

Il capitolo finale della fortunata serie, ispirata al romanzo omonimo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, è già visibile su Netflix. Il trailer, diffuso già da diverse settimane, aveva mostrato tutti insieme i quattro protagonisti di Suburra, Aureliano Adami (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Samurai (Francesco Acquaroli), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro).

"E' molto emozionante - ha detto Alessandro Borghi in una diretta sui social alcune ore prima della messa in rete di Suburra 3 - sapere che domani potrete vedere l'ultimo capitolo di una cosa che ha un po' cambiato le nostre vite, con la grande felicità, la grande consapevolezza, che ci saranno molte altre belle serie su Netflix, altre possibilità di lavorare insieme, ma questa è una cosa che mi emoziona in una certa maniera, sapere che uscirà la terza stagione".

"Speriamo vi emozioni quanto ha emozionato a noi girarla - ha aggiunto Giacomo Ferrara - perché è stata veramente una bella botta".

I primi commenti dei fan (senza spoiler)

"Non sono pronta a dire addio a tutto questo, già mi mancano", scrive una fan della serie tv su Twitter. Tanti altri iniziano a spoilerare cosa accadrà sui social: "Il destino di Aureliano e Spadino prende una piega diversa", scrive qualcuno, ma meglio non continuare a leggere, per evitare spoiler e godere a pieno la stagione finale di una delle serie italiane Netflix che, finora, hanno riscosso maggiore successo.

Nel cast di Suburra 3 oltre ai protagonisti, Netflix ha confermato anche Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Paola Sotgiu (Adelaide Anacleti), Carlotta Antonelli (Angelica), Federica Sabatini (Nadia), Rosa Diletta Rossi (Alice Cinaglia), Alberto Cracco (Cardinale Fiorenzo Nascari), Jacopo Venturiero (Adriano).

