Steven Spielberg dalla Festa di Roma trionfa ai Golden Globe 2023

Due Golden Globes per The Fabelmans di Steven Spielberg. Il film, presentato nel programma della Festa del Cinema e di Alice nella città, è stato premiato come Miglior film drammatico e per la Miglior regia.

The Fabelmans di Steven Spielberg vince ai Golden Globe 2023

L'ottantesima edizione della notte dei Globe 2023 si è svolta presso il Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. Il film era stato presentato in anteprima italiana all'Auditorium Parco della Musica nel programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città lo scorso ottobre.

The Fabelmans è uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.