INTERVISTA | Chi sono le "Stereotipe", le due amiche romane che fanno impazzire il web

Ilaria e Caterina, due amiche romane che insieme ironizzano sui tipi di "ragazza romana". Lo fanno cantando e suonando la chitarra, su un terrazzo alla Balduina. Sono le "Stereotipe" e su TikTok collezionano milioni di visualizzazioni.

Prima lo stereotipo della "tipica pariola romana", poi "Sarà perché so bora" sulle note dei Ricchi e Poveri e ora cosa dobbiamo aspettarci? RomaToday lo ha chiesto direttamente alle Stereotipe, Ilaria e Caterina, che si sono raccontate e hanno svelato i loro prossimi progetti.

Chi sono le stereotipe

"Siamo amiche da una vita dai tempi dell'adolescenza, dai 14 anni e da sempre facciamo canzoni chitarra e voce per i nostri amici, magari in occasioni speciali come a fine vacanza, a Capodanno, con l'unico scopo di divertirci", ci racconta Ilaria. Brani ironici che non sono mai andati oltre la loro cerchia di amici. Poi, durante la pandemia, nel 2021, è nata "La tipica pariola romana". Ilaria e Caterina si sono incontrate sul terrazzo di casa della prima, in zona Balduina, ed è nato questo brano che per 2 anni è rimasto nel cassetto (e sullo smartphone di qualche amico).

"Un mesetto fa - ha raccontato Caterina a RomaToday - stavamo scrivendo un'altra delle nostre canzoni per gli amici e Ilaria mi chiede di poter mettere 'La tipica pariola romana' su TikTok. Ero un po' restia, ma poi gli ho detto che andava bene. Beh, il giorno dopo avevamo il telefono invaso dalle notifiche. Mi aspettavo che la canzone sarebbe piaciuta, ma mai potevo credere un successo a questi livelli".

Il profilo TikTok delle Stereotipe, prima era il profilo privato di Ilaria, ma dopo il successo ottenuto dal video sulla pariolina, le due amiche hanno deciso di farlo diventare quello delle "Stereotipe", appunto. "Il nome ce lo ha consigliato una nostra amica che si occupa di marketing - racconta Ilaria - e ci ha convinto subito". Il successo è arrivato in tempi rapidi per le due ragazze che ora devono capire come gestirlo e canalizzarlo.

Entrambe hanno 23 anni, Ilaria ha frequentato il liceo Gelasio Caetani di piazza Mazzini, è laureata in Mediazione linguistica, sta frequentando un corso di laurea magistrale in relazioni internazionali alla Luiss e tra un mese di trasferirà all'estero per un po'. Caterina ha fatto il liceo classico, si è laureata in Arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza e sogna di lavorare nel cinema. Ilaria tifa Lazio, Caterina dice di non essere tifosa ma appartiene ad una famiglia di romanisti.

Voce, chitarra, montaggio video, condivisione sui social: sono solo loro due a fare tutto. Lo fanno in primis per divertirsi per ridere insieme: "Tra noi tutto è concesso - dice Caterina - poi ovviamente quella che viene condivisa è una versione per il pubblico, ma tra noi esce di tutto e di più".

Stereotipe: in arrivo la "radical chic"

Dopo il successo de "La tipica pariola romana" e della "Bora", Ilaria e Caterina stanno lavorando alla registrazione di una terza canzone: "Canteremo la ragazza di Roma centro, la radical chic", spoilerano a RomaToday le Stereotipe. "Ironizzeremo sulla ragazza che abita in centro, che tende a decantare valori di sinistra nonostante una certa abbienza a livello sociale".

Ilaria e Caterina sperano che la loro ironia non offenda nessuno ma che, anzi, rivedendosi in questi profili, le ragazze romane possano riderci su. Le Stereotipe non hanno mai una precisa fonte di ispirazione, sono diversi i soggetti a cui fanno riferimento, mai uno in particolare.

Sul futuro del duo, dopo l'uscita del brano sulla radical chic, le amiche romane restano vaghe: "Potremmo usare queste tre ragazze - la pariola, la bora e la radical chic - in situazioni diverse, ma ancora è tutto da vedere".

Intanto le Stereotipe di godono il successo ottenuto sui social, continuano a divertirsi cantando e suonando e quando chiediamo loro in che tipo di ragazza romana si rivedono di più, Ilaria dice di sentirsi più vicina a Roma Nord, ma non appartenente a nessuno stereotipo; Caterina, invece, si sente molto contaminata: "Se vado a Roma Sud mi dicono che si vede subito che sono di Roma Nord, ma a Roma Nord mi vedono diversa".