A Roma è "Spider-Mondays", tutti i film di Spider-Man tornano al cinema

Per festeggiare il compleanno della Columbia Pictures, che nel 2024 compie cento anni, da lunedì 1 luglio, e per otto lunedì consecutivi, torneranno al cinema tutti i film live-action di Spider-Man. L'appuntamento è in programma anche nelle sale cinematografiche romane.

Si partirà lunedì 1 luglio con Spider-Man di Sam Raimi interpretato da Tobey Maguire con Kirsten Dunst, per poi proseguire l'8 e il 15 luglio con Spider-Man 2 e Spider-Man 3. Lunedì 22 e 29 luglio torneranno al cinema, rispettivamente, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro con protagonista Andrew Garfield nel ruolo dell’Arrampicamuri e il Premio Oscar© Emma Stone in quello di Gwen Stacy.

La saga con Tom Holland e Zendaya, con lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, arriverà nelle sale lunedì 5 agosto con Spider-Man: Homecoming a cui seguirà Spider-Man: Far From Home il 12 agosto e si concluderà il 19 con l’ultimo capitolo campione di incassi uscito in sala Spider-Man: No Way Home.