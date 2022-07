Le spiagge più belle vicino Roma

Voglia di trascorrere una giornata al mare (pulito) vicino Roma. Voglia di concedersi qualche ora di relax a prendere il sole sul lettino o a terra, sul telo portato da casa. A mangiare un primo di pesce al chiosco, a bere una birra ghiacciata o un cocktail ammirando il tramonto sul mare.

Nei dintorni di Roma le spiagge belle non mancano di certo. Alcune si raggiungono con una cinquantina di minuti, per altre è necessario un viaggio di 1 ora e mezza o 2, ma ne vale la pena per rigenerarsi dal caldo e dal caos cittadino.

RomaToday vi suggerisce 8 spiagge belle da scoprire vicino Roma:

Santa Marinella



Foto da Facebook @VisitLazio (di A. Marcozzi)

A circa un'ora da Roma, direzione Civitavecchia, si incontra la cittadina di Santa Marinella. Un viale principale, tante ville, un castello e una spiaggia particolare. Il primo tratto, venendo dalla Capitale, è caratterizzato prevalentemente da sassi e rocce, poi, proprio in corrispondenza con il centro abitato, la spiaggia diventa di sabbia, non è molto grande e non riserva tratti di spiaggia libera, qui ci sono solo stabilimenti, ma il mare è limpido, la spiaggia fine e chiara, ed è molto frequentata da famiglie con bambini. Più avanti ancora, superando la zona Maiorca, arrivano le palafitte, niente più spiaggia, ma delle suggestive zattere affacciate sul mare, dove prendere il sole con maggiore privacy e poi, un bel tuffo nell'acqua cristallina.

Torre Flavia



Foto da Facebook @VisitLazio

Ci spostiamo tra Ladispoli e Cerveteri, nella spiaggia di Torre Flavia. Qui il mare è trasparente, la sabbia dorata ed è possibile ammirare l'omonima torre militare di origini medievali. C'è sia la spiaggia libera che uno stabilimento. Si tratta di una spiaggia molto adatta ai bambini, per la sua ampiezza e per i suoi fondali digradanti. Alle spalle della spiaggia, si trova la palude di Torre Flavia, una zona umida dove sono presenti molte specie di uccelli.

Grotte di Nerone



Foto da Facebook @VisitLazio

Andiamo ad Anzio in una spiaggia che conserva un'antica storia, tanto antica da dover risalire all'epoca dei Romani. E' la spiaggia delle Grotte di Nerone ad Anzio. Ancora una spiaggia di sabbia, ai piedi di Capo d'Anzio, il promontorio che si trova al centro del paese. Qui sono visibili le cosiddette Grotte di Nerone che qui nacque. Il mare è pulito, la spiaggia non è dispersiva.

Singita Fregene



Foto da Facebook @Singitabeach

Tra le località di mare più vicine a Roma, nonché tra le più frequentate tutto l'anno dai romani, c'è Fregene. Qui segnaliamo la famosa spiaggia del Singita. Uno stabilimento al Villaggio dei Pescatori, una spiaggia vasta e uno stabilimento esclusivo che, oltre ai classici lettini ed ombrelloni, propone un’elegante area lounge, con letti a baldacchino e lettoni, servizio direttamente sulla spiaggia e area benessere sulla torretta fronte mare. Un'oasi felice dove staccare la spina da tutto e da tutti a 50 minuti da Roma.

Santa Severa

Torniamo nel comune di Santa Marinella, ma questa volta ci fermiamo prima, in località Santa Severa, perché ai piedi del famoso castello, c'è una spiaggia che vale la pena conoscere. Uno dei litorali più lunghi, un mare limpido, una sabbia chiara e fine. Qui i bambini si divertono da matti, gli adulti trovano un mare pulito e piacevole da esplorare. E poi c'è il Castello a fare da cornice che, in estate, regala una ricca rassegna di eventi musicali e culturali sotto le stelle.

Torre Astura

Foto da Facebook @VisitLazio

Una fortezza in mezzo al mare, una natura ancora selvaggia e una spiaggia libera per dimenticarsi, per qualche ora, della vita frenetica della città. Siamo a Torre Astura, a circa 15 minuti da Nettuno in direzione Latina. Qui si possono ammirare le dune sabbiose, la vegetazione rigogliosa, c'è una pineta dove ripararsi nelle ore più calde e una Torre suggestiva direttamente in acqua.

Batteria Punta Rossa

Voglia di un tuffo dove l'acqua è più blu? Preparatevi a fare qualche chilometro in più, per raggiungere San Felice Circeo e imbattervi in tutta la bellezza delle Batterie di Punta Rossa. Siamo sulla scogliera del Promontorio del Circeo, in delle calette caratteristiche dove l'acqua è davvero trasparente e di un colore verde smeraldo che toglie il fiato. Per raggiungerle bisogna essere muniti di scarpette e amare gli scogli. Qui ci si sistema dove si trova posto (solitamente le calette sono affollate, soprattutto nel weekend) e poi ci si tuffa in uno dei mari più belli del Lazio.

Spiaggia Bufalara

Foto da Facebook @VisitLazio (by@ila_dor)

Un viaggio più impegnativo anche in questo caso, ma per raggiungere una spiaggia ampia di sabbia e dune, ideale anche per i bambini. Parliamo della spiaggia della Bufalara a Sabaudia. Una lunga lingua di sabbia circondata dalla natura più incontaminata. Uno spettacolo per gli occhi, un'oasi di cui tutti si innamorano.